La Banque du Canada devrait annoncer ce mercredi matin une autre hausse importante de son taux directeur, poursuivant ainsi l'un des cycles de resserrement monétaire les plus rapides de son histoire, malgré les signes avant-coureurs croissants d'une éventuelle récession.

Voici une chronologie des événements qui ont mené à cette escalade:

24 octobre 2018 : Le taux d'intérêt directeur de la Banque du Canada a atteint 1,75 % après avoir augmenté graduellement depuis la chute des prix du pétrole de 2015 qui s'est répercutée sur l'économie canadienne. Ce taux est resté inchangé tout au long de 2019.

4 mars 2020 : La Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage à 1,25 % en raison des préoccupations économiques découlant de la COVID-19, quelques jours seulement avant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne déclare une pandémie mondiale.

13 mars 2020 : La Banque du Canada a annoncé qu'elle abaisserait son taux cible du financement à un jour d'un autre demi-point de pourcentage à 0,75 %, à compter du 16 mars, dans une rare annonce imprévue. À l'époque, la banque centrale avait qualifié cette décision de «mesure proactive» en réponse à l'aggravation de la crise sanitaire, ainsi qu'à l'effondrement des prix du pétrole.

À lire également :

27 mars 2020 : La Banque du Canada a abaissé son taux d'intérêt directeur à 0,25 %, un creux record, et a lancé un programme d'assouplissement quantitatif, aussi appelé programme d'achat d'obligations d'État, pour stimuler davantage l'économie alors que la COVID-19 continuait de se propager dans le monde.

27 octobre 2021 : Alors que l'économie montre des signes de reprise et que les restrictions liées à la COVID-19 sont graduellement levées, la Banque du Canada a annoncé qu'elle mettait fin à son programme d'assouplissement quantitatif.

2 mars 2022 : Après avoir maintenu son taux directeur à 0,25 % pendant deux ans, la Banque du Canada l'a relevé à 0,50 %. Cela s'est produit dans un contexte d'inflation élevée persistante et d'un paysage économique mondial de plus en plus volatil marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

13 avril 2022 : La Banque du Canada augmente encore son taux directeur d'un demi-point de pourcentage, à 1 %. La dernière fois que la banque centrale a relevé le taux directeur au jour le jour d'un demi-point de pourcentage au lieu d'un quart, c'était en mai 2000.

1er juin 2022 : Au début de cet été, la Banque du Canada a relevé son taux directeur d'un autre demi-point de pourcentage à 1,5 % _ la hausse d'une année à l'autre la plus rapide en plus de trois décennies, pour freiner un taux d'inflation plus élevé que prévu de 6,8 %.

À lire également :

13 juillet 2022 : Comme prévu, une autre hausse est survenue plus tard au cours de l'été, alors que la Banque du Canada a relevé son taux d'intérêt directeur d'un point de pourcentage, marquant la plus forte hausse de taux unique depuis août 1998.

7 septembre 2022 : Pour la cinquième hausse consécutive cette année, la Banque du Canada a relevé son taux directeur à 0,75 %, pour un total de 3,25 % _ le taux directeur le plus élevé depuis mai 2008. Après la hausse, dans un discours livré le 6 octobre, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire.

26 octobre 2022 : La Banque du Canada s'apprête à annoncer sa dernière décision en matière de taux d'intérêt. On s'attend généralement à ce qu'il relève le taux d'intérêt directeur, mais les analystes financiers divergent d’opinion sur l'ampleur de cette augmentation.

À voir également : Inflation et hypothèque: taux fixe ou taux variable?