Alors que les résidents d'Hawaï pleuraient les victimes des incendies de forêt féroces, les responsables ont averti que le bilan humain et environnemental complet n'était pas encore connu et que le processus de récupération ne faisait que commencer.

Vingt chiens et des dizaines de personnes vont parcourir les quartiers réduits en cendres, fouillant les voitures et les maisons brûlées à la recherche des victimes. Avec un bilan de 96 morts, il s'agit déjà de l'incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis en plus d'un siècle. Deux incendies n'ont pas encore été complètement maîtrisés, dont celui qui a détruit la ville historique de Lahaina, selon une mise à jour du comté de Maui dimanche dernier.

Même là où le feu s'est retiré, les autorités ont averti que des sous-produits toxiques pourraient subsister, y compris dans l'eau potable, après que les flammes aient rejeté des fumées toxiques. Et de nombreuses personnes n'ont tout simplement plus de maison où retourner - les autorités prévoient donc de les loger dans des hôtels et des locations de vacances.

L'incendie qui a balayé la vieille ville de Lahaina, vieille de plusieurs siècles, mardi dernier, a détruit presque tous les bâtiments de cette ville de 13 000 habitants, laissant derrière lui un amas de débris gris entre l'océan bleu et les pentes vertes luxuriantes. Selon le comté, cet incendie est maintenant contenu à 85 %, tandis que l'incendie Upcountry est contenu à 60 %.

«Il ne reste que très peu là-bas», a déclaré le gouverneur Josh Green en tenant une carte de la région intitulée «Bâtiments endommagés dans la zone de Lahaina des incendies de Maui».

Les équipes avec des chiens de recherche de cadavres n'avaient couvert que 3 % de la zone de recherche, a déclaré le chef de la police de Maui, John Pelletier, samedi dernier.

Lorsque les équipes «découvrent des scènes dans des maisons ou des entreprises, c'est très difficile pour elles car elles savent, en fin de compte, qu'elles devront partager avec notre personnel qu'il y a eu plus de décès. Je m'attends à ce que les chiffres augmentent», a déclaré Green.

La cause des incendies de forêt fait l'objet d'une enquête, et Green a déclaré que les autorités examineraient également leur réponse. Par exemple, un incendie était considéré comme éteint mais a ensuite repris.

Dans les heures qui ont précédé l'incendie de forêt qui a englouti la ville de Lahaina, les responsables du comté de Maui n'ont pas réussi à activer les sirènes qui auraient averti l'ensemble de la population et se sont plutôt appuyés sur des publications sur les réseaux sociaux. Les pannes d'électricité et de télécommunications ont en outre entravé les efforts de communication.

Alimentées par un été sec et des vents forts d'un ouragan qui passait, les flammes à Maui ont parcouru à toute vitesse des broussailles desséchées - l'une d'entre elles se déplaçant aussi rapidement qu'un mile (environ 1,6 kilomètre) chaque minute, selon Green.

«Avec ce genre de vents et des températures de 1 000 degrés, toutes les images que vous verrez seront facilement compréhensibles», a-t-il déclaré.

Ces incendies sont la catastrophe naturelle la plus meurtrière à Hawaii depuis des décennies, surpassant un tsunami de 1960 qui a tué 61 personnes. Ils ont également dépassé l'incendie de Camp Fire en 2018 dans le nord de la Californie, qui a fait 85 morts et détruit la ville de Paradise.

L'église Maria Lanakila de Lahaina a été épargnée par les flammes qui ont ravagé la majeure partie de la communauté environnante, mais avec les efforts de recherche et de récupération en cours, ses membres ont assisté à la messe sur la route le dimanche. L'évêque d'Honolulu, le révérend Clarence «Larry» Silva, a présidé la messe.

À voir également : Des scènes catastrophiques à Hawaï

Taufa Samisoni a déclaré que son oncle, sa tante, son cousin et le fils de 7 ans du cousin ont été retrouvés morts à l'intérieur d'une voiture brûlée. La femme de Samisoni, Katalina, a déclaré que la famille puiserait du réconfort dans la référence de Silva à l'histoire biblique de la manière dont le disciple de Jésus, Pierre, a marché sur l'eau et a été sauvé de la noyade.

«Si Pierre peut marcher sur l'eau, oui, nous le pouvons. Nous atteindrons la rive», a-t-elle déclaré, la voix tremblante.

Pendant la messe, Silva a lu un message du pape François, qui a dit qu'il priait pour ceux qui ont perdu des êtres chers, des maisons et des moyens de subsistance. Il a également transmis des prières pour les premiers intervenants.

Pendant ce temps, les responsables d'Hawaï ont exhorté les touristes à éviter de se rendre à Maui alors que de nombreux hôtels se préparaient à héberger les évacués et les premiers intervenants.

Green a déclaré que 500 chambres d'hôtel seront mises à disposition pour les habitants déplacés. 500 chambres supplémentaires seront réservées aux travailleurs de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA). Certains hôtels continueront leurs activités normales pour aider à préserver les emplois et soutenir l'économie locale, a déclaré Green.

L'État souhaite collaborer avec Airbnb pour s'assurer que les maisons de location puissent être mises à la disposition des habitants locaux.

J.P. Mayoga, cuisinier au Westin Maui à Kaanapali, prépare toujours le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner chaque jour. Mais au lieu de servir les clients de l'hôtel, il nourrit les quelque 200 employés de l'hôtel et leurs membres de famille qui y vivent depuis mardi.

Sa propre maison et celle de son père ont été épargnées. Cependant, sa petite amie, ses deux jeunes filles, son père et un autre habitant local séjournent tous ensemble dans une chambre d'hôtel, car c'est plus sûr que Lahaina, qui est couverte de débris toxiques.

«Tout le monde a son histoire, et tout le monde a perdu quelque chose. Donc tout le monde peut être là les uns pour les autres, et ils comprennent ce qui se passe dans la vie des autres», a-t-il déclaré à propos de ses collègues de l'hôtel.

Avec la collaboration de Christopher Weber, AP.