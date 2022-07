Héma-Québec lance un appel urgent aux donneurs de sang alors que les besoins sont criants afin de répondre aux besoins des centres hospitaliers.



Pour répondre à la demande, devra prélever 500 dons de plus chaque semaine au cours des prochaines semaines.

Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le O Rh négatif, le A Rh positif et le A Rh négatif.

Héma-Québec lance ainsi un appel aux donneurs de sang réguliers, mais aussi aux personnes qui n'ont encore jamais tenté l'expérience de relever leur manche.

Le meilleur moyen d’effectuer son don de sang est de le planifier en prenant un rendez-vous.

Cela dit, dans le contexte actuel, Héma-Québec fera preuve de la plus grande flexibilité possible pour les donneurs se présentant sans rendez-vous. Chaque don compte, car il peut sauver trois vies.

Il est possible de prendre rendez-vous sur le Web à l'adresse jedonne.hema-quebec.qc.ca ou en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG).

Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d'Héma-Québec.

