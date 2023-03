Héma-Québec a finalement conclu une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective avec un des syndicats du personnel infirmier, celui de la région de Québec.



L'information a été confirmée vendredi par la direction d'Héma-Québec et le syndicat de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN. Celui-ci compte 80 membres.



L'autre syndicat, celui de la CSQ, qui compte 128 membres, couvre la région de Montréal. Il n'a toujours pas conclu d'entente de principe. Ses représentants étaient d'ailleurs en conciliation vendredi.

L'entente de principe conclue avec le syndicat de la CSN sera soumise aux membres lors d'une assemblée générale dimanche.

Le contenu de l'entente n'a pas été dévoilé, le syndicat préférant en garder la primeur pour ses membres.

D'ailleurs, ces deux syndicats forment une alliance pour la présente négociation. Le principal point en litige portait sur la parité de rémunération avec le personnel infirmier du secteur public.

De son côté, la présidente et chef de la direction d'Héma-Québec, Nathalie Fagnan, s'est félicitée de cette entente et du travail accompli durant les derniers jours. «Cette entente de principe jette les bases d'un accord qui nous permettra de regarder en avant et de mettre nos énergies, ensemble, à poursuivre notre inspirante mission.»

Héma-Québec s'occupe de la cueillette, du transport et de la distribution du sang et de ses dérivés.