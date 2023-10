Henri Richard a été nommé au poste de juge en chef de la Cour du Québec, a annoncé le ministère de la Justice, mercredi.

Le juge Richard entrera en fonction le 26 octobre prochain.



Nommé par le gouvernement, le juge Richard a été choisi parmi les magistrats de la Cour du Québec. Il avait soumis sa candidature à un comité consultatif composé de Me Yan Paquette, sous-ministre de la Justice, Me Annick Murphy, directrice à la retraite des poursuites criminelles et pénales, Me Yvan Niquette, président à la retraite de la Commission des services juridiques, et Me Catherine Cartier, directrice générale du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Montérégie.

M. Richard avait démissionné de ses fonctions de juge en chef adjoint de la Chambre civile en 2019 parce qu’il était en désaccord avec le processus de sélection des candidatures pour les fonctions de juge.

Le mandat de M. Richard, juge à la Cour du Québec depuis 2006, sera de sept ans et il succédera à la juge Lucie Rondeau.

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, a plusieurs antécédents en matière de confrontations avec les juges, incluant la juge Rondeau, qui s'était opposée avec fermeté à son projet de mettre sur pied des tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et sexuelle - projet qui a vu le jour depuis. Le gouvernement a par ailleurs refusé d'entendre la juge Rondeau en commission parlementaire sur cet enjeu.

En outre, la juge en chef et le Conseil de la magistrature ont poursuivi le ministre parce qu'il a renoncé à l'exigence de bilinguisme dans des appels de candidatures pour des juges dans les districts de Montréal, Laval, Terrebonne, Joliette et Labelle.

Avec de l'information de La Presse canadienne.