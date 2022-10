Un rapport préliminaire sur la gouvernance de Hockey Canada rédigé par l’ancien juge à la Cour suprême du Canada Thomas Cromwell affirme «que la mise en place d’un controversé fonds de réserve utilisé pour régler la poursuite liée à l’agression sexuelle présumée impliquant huit joueurs d’âge junior en 2018 était nécessaire, mais que sa gestion a été très déficiente».

Le rapport de plus de 100 pages du juge à la retraite a été rendu public en journée jeudi.

Le rapport fournit plusieurs recommandations auprès de la fédération nationale afin d’instaurer des changements significatifs à sa culture d’organisation. Ainsi, on indique que Hockey Canada «ne s’était pas dotée de politiques et de procédures pour encadrer l’utilisation de ses fonds de réserve, n’en dévoilait pas les détails en entier dans ses états financiers et omettait de divulguer à ses membres le versement de sommes considérables».

Le juge Cromwell souligne la nécessité d’un fonds de réserve lorsqu’il est question de «payer les responsabilités non assurées ou insuffisamment assurées».

Ceci étant dit, les fédérations provinciales ne prévoyaient pas que le fonds serait utilisé pour «protéger des prédateurs».

Hockey Canada aurait utilisé les frais d’inscription de ses joueurs pour mettre sur pieds un fonds financier connu comme le Fonds national d’équité pour couvrir les poursuites pour agressions sexuelles et autres procès. Une partie de cet argent aurait également été utilisée dans un autre fonds de plusieurs millions de dollars pour des raisons similaires.

Le juge Cromwell recommande également une représentation plus grande des femmes au sein du conseil d’administration. L’ancien juge à la Cour suprême du Canada a été mis responsable en août dernier de faire la lumière sur le fonctionnement de la gouvernance de l’organisation.

Une partie des recommandations du M. Cromwell est rendue publique quelques jours après la démission en bloc du président et les membres du Conseil d’administration de Hockey Canada, qui étaient sous pression depuis les premières révélations que le journaliste de TSN, Rick Westhead, avait dévoilées.

Hockey Canada en convient: il faut du «changement»

Dans un communiqué, Hockey Canada a dit «accueillir» en tant que collectif «la révision intermédiaire de sa gouvernance»; que «des changements sont nécessaires pour veiller à ce que le hockey offre un milieu sécuritaire à l’ensemble des participants et participantes».

Quant à la gestion de ses fonds, Hockey Canada «accepte les conclusions» du rapport, prenant soin de les qualifier de «provisoires». En effet, le communiqué défend la nature même du fonds, que sa «création et [son utilisation] sont bien fondées», quoi que des améliorations sont nécessaires sur les plans de la gestion et de la transparence.

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info