Scott Smith quittera ses fonctions de président-directeur général de Hockey Canada, tout comme l’ensemble du conseil d’administration a-t-on annoncé, mardi, en marge de la vague de scandales sexuels qui a frappé l’organisation.

«Reconnaissant le besoin urgent d’un nouveau leadership et de nouvelles perspectives, l’ensemble du conseil d’administration a annoncé qu’il se retirerait et, conformément aux règlements de Hockey Canada, le conseil demandera à ses membres de sélectionner une nouvelle liste d’administrateurs au plus tard lors de la prochaine élection virtuelle prévue le 17 décembre 2022», indique-t-on dans un communiqué.

Un nouveau groupe d'administrateurs devra être désigné au plus tard lors de l'élection virtuelle prévue le 17 décembre 2022. Hockey Canada précise que le conseil d'administration ne se présentera pas à cette élection, mais remplira ses obligations fiduciaires jusqu'à ce qu'un nouveau conseil d'administration soit élu.

Cette annonce survient après que les principaux commanditaires de Hockey Canada, dont Nike, Canadian Tire et Tim Hortons ont tous laissé tomber l'organisation dans les derniers jours. Andrea Skinner, présidente par intérim du conseil d'administration de Hockey Canada, a également démissionné samedi.

«Changement de culture», demande Trudeau

Leurs départs étaient rendus inévitables après que de nombreux politiciens, dont le premier ministre Justin Trudeau, eurent exigé un changement à la direction et que les commanditaires de la fédération l'abandonnaient les uns après les autres.

Lors d’une période de questions à Sorel-Tracy, mardi après-midi, le premier ministre du Canada a estimé qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle, mais qu’il «y avait encore beaucoup de travail à faire».

«C’est une bonne première étape, aujourd’hui, mais nous savons qu’il a un changement de culture qui doit se faire à Hockey Canada. Il va y avoir beaucoup de travail à faire dans les semaines et les mois à venir pour regagner la confiance des Canadiens», a répondu M. Trudeau.

«La démission du chef de la direction de Hockey Canada et de son conseil d'administration nous laisse enfin entrevoir la possibilité sérieuse d'en venir au changement de culture longtemps demandé et attendu au sein de Hockey Canada, a réagi par communiqué le porte-parole en matière de Sports du Bloc québécois, Sébastien Lemire. Après des mois de pression de la part des parlementaires, des commanditaires, des médias et de la population générale, la direction de Hockey Canada s'est aujourd'hui rendue à l'évidence. Les enquêtes devront suivre leur cours et nous continuons de réclamer une enquête indépendante afin de faire la lumière sur la gestion opaque et datée qui a cours au sein de Hockey Canada, et soumettre l'organisme à un réel examen de ses pratiques.»

Hockey Canada fait l'objet d'un examen minutieux depuis mai, lorsqu'il a été révélé qu'un montant d'un règlement à l'amiable non divulgué avait été versé à une femme qui alléguait dans une poursuite de 3,55 millions $ qu'elle avait été agressée sexuellement par huit joueurs, dont des membres de l'équipe mondiale junior du pays, après un gala en 2018 à London, en Ontario.



Des allégations d'agressions sexuelles impliquant l'équipe junior mondiale de 2003 ont fait surface en juillet. Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

Il a également été révélé que Hockey Canada gardait un fonds en partie alimenté par les frais d'inscription au hockey mineur pour payer les responsabilités non assurées, y compris les réclamations pour agression et abus sexuels.

La ministre St-Onge réagit

La ministre fédérale des Sports Pascale St-Onge dit souhaiter que la décision du C.A. permette la «transition vers la nouvelle équipe dont l'expertise pourra garantir un meilleur encadrement des joueurs et un environnement exempt de violences sexuelles et de discrimination».