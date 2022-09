Hockey Canada a révélé que plus de 65 % des cotisations d'assurance des joueurs sont versés au fonds d'urgence de l'organisation.

Dans une lettre au député Peter Julian obtenue par La Presse canadienne, le président et chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith, a fourni comment sont répartis les frais d'inscription et d'assurance.



L'assurance responsabilité civile générale (8,90 $), l'assurance des administrateurs et dirigeants (2,75 $) et la sécurité/administration (2,75 $) sont attribuées au fonds et représentent 13,65 $ des 20,80 $ de frais d'assurance payés.

La répartition indiquait que l'assurance responsabilité civile générale aurait été utilisée pour régler les réclamations d'inconduite sexuelle, bien que Hockey Canada ait depuis déclaré que le fonds de réserve ne serait plus utilisé à cette fin.

L'assurance décès et mutilation accidentelle (5,15 $) et l'assurance médicale et dentaire (2 $) constituent le reste et sont versées à la fiducie de santé et de prestations.

L'assurance au total représente l'essentiel des frais d'inscription totaux de 23,80 $, les trois autres dollars venant de frais d'évaluation et d'inscription.

Bien que Smith ait partagé ces détails, Julian n'est pas sûr de leur exactitude.

«Je suis sceptique parce que Hockey Canada a tendance à ne pas fournir d'informations complètes, a déclaré Julian. C'est certainement mon expérience. Et le fait que j'ai spécifiquement écrit à M. Smith pour lui poser des questions auxquelles il n'a jamais répondu me rend sceptique quant à l'estimation des frais financiers qu'il met de l'avant.»

Smith répondait à une lettre du 22 août de Julian, dans laquelle le membre du comité du patrimoine de la Chambre des communes dénonçait Hockey Canada pour son manque de transparence concernant son utilisation des frais d'inscription.

«Les parents de hockeyeurs à travers le pays méritent de savoir exactement comment leurs frais d'inscription sont utilisés», a dit Julian dans la lettre.

Hockey Canada a confirmé l'existence du fonds dans un communiqué le 19 juillet et a déclaré qu'il a été utilisé pour régler des plaintes pour inconduite sexuelle.

Le lendemain, Hockey Canada a déclaré qu'il ne serait plus utilisé pour régler des plaintes de cette nature.

Lors d'une audience parlementaire le 27 juillet, le directeur financier de Hockey Canada, Brian Cairo, a déclaré que l'instance dirigeante avait utilisé le fonds pour verser 7,6 M $ dans neuf règlements liés à des agressions sexuelles et à des réclamations pour abus sexuels depuis 1989.

Ce chiffre n'inclut pas le montant non divulgué d'un règlement de 2018 suite à une agression sexuelle présumée, impliquant des joueurs de l'équipe du championnat mondial junior, cette année-là.