Hockey Canada a rendu publiques les recommandations contenues dans le rapport final de l’ancien juge de la Cour suprême du Canada Thomas Cromwell. C’est l’organisation elle-même, dans la tourmente depuis plusieurs mois en raison de ses tentatives de camoufler les inconduites sexuelles ayant impliqué plusieurs de ses membres depuis des décennies, qui a publié le rapport.

Un conseil d’administration revu



M. Cromwell recommande essentiellement de revoir la structure du conseil d’administration de l’organisation. Une meilleure représentation serait par exemple souhaitée, avec un maximum de 60 % d’administrateurs étant du même genre.

Quatre tâches principales

Les membres du conseil d’administration auraient à se retirer au terme de leur mandat d’un an. «L’idée est que ces nouveaux administrateurs siégeront à titre de conseil de transition. Ils auront quatre tâches principales à accomplir durant leur mandat d’un an», écrit M. Cromwell.

Les tâches mentionnées seront d’œuvrer à un changement de gouvernance, traiter des nombreuses préoccupations publiques concernant la haute direction de l’organisation, rétablir les relations fragmentées avec les parties prenantes et enfin de garantir une meilleure stabilité à l’organisation sur le plan opérationnel.

Dans son analyse, M. Cromwell suggère aussi de prévoir au moins une place pour un membre représentant les athlètes. Celui-ci devrait être un membre actif d’une équipe nationale ou d’une équipe compétitionnant à l’international ou bien y avoir évolué au cours des huit dernières années.

Plus d’indépendance

Une plus grande indépendance serait aussi demandée. Ainsi, la majorité des membres du conseil d’administration d’Hockey Canada aurait à être indépendante de l’organisation au moment de leur élection. Il reviendrait également aux administrateurs de nommer leur président, via un processus à établir. Comme auparavant, ceux-ci ne toucheraient aucune rémunération pour leur travail.

La structure des comités internes de Hockey Canada sera aussi revue afin que ceux-ci puissent mieux soutenir le conseil d’administration. Certains pourraient aussi être dissous, s’il a été convenu qu’ils avaient perdu de leur pertinence.

Enfin, un nouveau modèle de gouvernance aurait à être mis de l’avant par le conseil d’administration afin de réaliser la vision stratégique de Hockey Canada.

Recourir à une firme indépendante pour le recrutement

Au sujet des membres composant le conseil d’administration, M. Cromwell suggère de faire appel à une firme réputée spécialisée dans le recrutement d’administrateurs. Celle-ci aurait «examiner et mettre à jour la matrice des compétences avant chaque cycle d’élection pour qu’elle tienne compte des compétences, des expériences et de la diversité nécessaires au succès du conseil d’administration».

Le nouveau conseil d’administration de Hockey Canada sera élu le 17 décembre prochain.

Hockey Québec réagit

Dans un courriel envoyé à Noovo Info, Hockey Québec a indiqué avoir pris connaissance du rapport. L'organisation a toutefois déclaré que les membres de son conseil d'administration prendraient connaissance du document avant de le commenter publiquement.

Rappel des faits

Les membres et le président du conseil d'administration de Hockey Canada avaient démissionné massivement le 15 octobre dernier, après des mois de pression de toutes parts et l'abandon de nombreux commanditaires de l'organisation. Ces départs étaient survenus après une recommandation de Thomas Cromwell. Ils avaient toutefois quitté plus tôt que prévu, alors que celui-ci suggérait qu'ils terminent au moins leur mandat.

Thomas Cromwell avait alors assuré «qu'il n'y avait pas de doute» que le leadership d'Hockey Canada avait perdu la confiance d'importants partenaires et que les demandes de faire table-rase devaient être entendues.

Le rapport préliminaire sur la gouvernance de Hockey Canada affirmait «que la mise en place d’un controversé fonds de réserve utilisé pour régler la poursuite liée à l’agression sexuelle présumée impliquant huit joueurs d’âge junior en 2018 était nécessaire, mais que sa gestion a été très déficiente», rapportaient alors CBC et Radio-Canada.

Le juge Cromwell soulignait alors la nécessité d’un fonds de réserve lorsqu’il est question de «payer les responsabilités non assurées ou insuffisamment assurées».

Cela étant, les fédérations provinciales ne prévoyaient pas que le fonds serait utilisé pour «protéger des prédateurs».

Les dirigeants de Hockey Canada se sont retrouvés dans l’eau chaude depuis les révélations selon lesquelles l’organisme aurait utilisé des fonds publics afin de camoufler un viol collectif impliquant des joueurs lors d’une soirée en 2018 lors d’un gala.

Avec des informations de Julien Denis et de Louis-Philippe Bourdeau, Noovo Info.