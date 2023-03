Des parents de hockeyeurs auraient payé des dizaines de milliers de dollars afin que leurs fils soient repêchés par une équipe de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), a révélé le commissaire du circuit David Branch.

Selon le journaliste d’enquête de TSN Rick Westhead, la OHL aurait déclenché une enquête indépendante afin de mettre en lumière ces allégations. Le circuit n’aurait toutefois trouvé aucune preuve «qu’une équipe a falsifié la sélection ou qu’elle a agi de manière préjudiciable au bien-être de la Ligue», affirme M. Branch.

Trois entraîneurs de la Greater Toronto Hockey League (GTHL) auraient confié à Rick Westhead qu’ils avaient des preuves, soit des messages textes de parents ayant déboursé plus de 30 000$. Les évènements se seraient produits lors du repêchage du circuit en 2022.

«Je vous demanderais de demander à ceux à qui vous avez parlé de bien vouloir fournir ces preuves à la Ligue et nous allons les examiner afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à une enquête plus approfondie», a lancé le commissaire de l’OHL.

