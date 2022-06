L’ex-directeur national de la santé publique Horacio Arruda revient sous les projecteurs alors qu’il prendra part à une conférence de presse concernant la prévention en santé, jeudi.

Pour l’occasion, le Dr Arruda, qui occupe les fonctions de sous-ministre responsable de prévention, promotion, planification et protection en santé publique de la direction générale de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, sera accompagné par le ministre de la Santé Christian Dubé et de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.



Sera également présente la championne olympique et présidente de la Table québécoise sur la saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, Sylvie Bernier.

Le 10 janvier dernier, Horacio Arruda quittait ses fonctions de directeur de la santé publique. Il mentionnait à ce moment que les questionnements sur les avis et la rigueur scientifique causaient «sans doute» une érosion de l’adhésion de la population face aux mesures sanitaires.

C’est le Dr Luc Boileau qui a été nommé directeur national par intérim depuis le départ du Dr Arruda.

La conférence de presse sera diffusée sur Facebook.