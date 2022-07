Le Québécois Hugo Houle a remporté la 16e étape du Tour de France disputée entre Carcassonne et Foix, mardi.

Houle a lancé son attaque à l'approche de la montée finale, le mur de Péguère, et a tenu à distance le groupe de poursuivants des restes de l'échappée pour terminer une minute et 10 secondes devant le Français Valentin Madouas et son coéquipier chez Israël-Premier Tech, l'Ottavien Michael Woods.

Il devient le premier Québécois de l'histoire à gagner une étape de la plus prestigieuse course cycliste et le premier Canadien depuis Steve Bauer en 1988 à réaliser cet exploit. Houle a dédié sa victoire à son frère Pierrik Houle, tué par un conducteur ivre en décembre 2012.

Houle a eu amplement le temps de lever les bras pour célébrer sa première victoire professionnelle à l'approche de la ligne et pointer vers le ciel en mémoire de son frère Pierrick, tué par un conducteur en état d'ébriété en décembre 2012.



«Celle-ci est pour mon frère», pouvait-on l'entendre dire alors que son équipe lui faisait l'accolade après l'étape de 178,5 kilomètres de Carcassone à Foix qui comportait quatre ascensions classées, dont deux ascensions de première catégorie.

Houle avait terminé sur la troisième marche du podium lors de la 13e étape.

Le polyvalent coureur de 31 ans, souvent limité à un rôle de coéquipier, a concrétisé de fort belle manière ses efforts, offrant une seconde victoire à son équipe sur cette 109e édition de la Grande Boucle.

«Après ma troisième place (vendredi), je savais que j'avais le niveau pour suivre les meilleurs au monde. Aujourd'hui, je ne pensais pas à la victoire d'étape; je pensais mettre la table pour (mon coéquipier) Michael Woods. Au final, ils m'ont donné un écart. La première attaque, c'est souvent celle-là qui fonctionne, donc j'étais en mode contre-la-montre et j'ai réussi à tenir», a-t-il dit.

Les caméras de télévision l'ont ensuite montré en train de donner l'accolade, en larmes, à Woods. Questionné à savoir ce qu'ils s'étaient dit à ce moment-là, le Québécois a indiqué que seuls les gestes comptaient.

«Honnêtement, nous n'avions pas besoin de parler. Nous nous sommes regardés dans les yeux: il savait ce que ça signifiait pour moi. Il était content pour moi; on a fait ça ensemble. Deux boys de chez nous. C'est la première fois que nous sommes autant de Canadiens sur le Tour de France, Antoine Duchesne et Guillaume Boivin sont aussi venus me féliciter, et nous avions tous les yeux pleins d'eau. Les quatre ensemble, on ne comprenait pas trop ce qui venait de se produire, nous étions tout simplement trop heureux», a évoqué Houle.

Du pain sur la planche pour mercredi

Le double champion en titre Tadej Pogacar a tenté d'attaquer plusieurs fois dans l'avant-dernière montée du port de Lers, deux fois dans la montée et encore dans la descente, mais Vingegaard est resté dans sa roue.

Ils ont franchi la ligne ensemble et Vingegaard a maintenu son avance de 2:22 sur Pogacar et 2:43 sur Geraint Thomas, le champion 2018. Houle, en vertu de sa victoire d'étape, est maintenant 26e, tandis que Woods, Duchesne et Boivin suivent aux 36e, 71e et 131e rangs, dans l'ordre.

Houle aura maintenant beaucoup de pain sur la planche afin de retrouver toute sa concentration, puisque la classique n'est pas terminée.

La 17e étape, mercredi, est une journée encore plus difficile dans les Pyrénées avec trois ascensions de première catégorie, ainsi qu'une ascension de deuxième, sur le parcours de 129,7 kilomètres au départ de Saint-Gaudens avec une arrivée au sommet à la station de ski de Peyragudes.

«Demain (mercredi), il faut repartir la machine. C'est beaucoup d'émotions à gérer, ce sera difficile de trouver le sommeil ce soir. Souvent, après un aussi gros high d'émotions, tu sors flat. Mais demain, il faut répondre présent, car l'étape sera très exigeante. Là, je m'en vais à l'hôtel, je m'en vais remplir ma tank pour demain, et on repart. Je vais devoir essayer de rester dans ma bulle», a-t-il conclu.

Le Tour se termine dimanche sur les Champs-Élysées à Paris. Il faudra ensuite patienter avant de pouvoir célébrer la victoire de Houle avec lui en sol québécois, puisqu'il ne prévoit pas effectuer de retour au pays avant les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, les 9 et 11 septembre.

Avec les informations de la Presse canadienne.