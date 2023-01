La grève qui frappe une vingtaine de succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) en arrive à son huitième mois. Et les négociations sont au point mort, rapporte le syndicat qui représente les employés en grève.

La section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, avait déclenché une grève générale et illimitée le 28 mai dernier, après avoir tenu quelques journées de grève.

En entrevue vendredi, le président du syndicat, David Clément, a indiqué n'avoir reçu aucune nouvelle offre depuis celle que ses membres avaient rejetée dans une proportion de 94 %, le 11 décembre.

Les parties s'étaient tout de même rencontrées le 23 décembre pour discuter des causes de ce rejet.

À lire également : QS fait front commun avec les employés de la SQDC

«Depuis et en date d'aujourd'hui, on n'a eu aucune nouvelle offre et aucune rencontre de négociation avec l'employeur», a rapporté M. Clément.

La direction de la SQDC le confirme. «Pour le moment, nous n'avons pas été convoqués par le conciliateur nommé par le ministère du Travail. Toutefois, nous demeurons toujours ouverts à poursuivre les discussions avec les représentants du SCFP afin d'en arriver à une entente négociée à la satisfaction des parties concernées.»

La Société québécoise du cannabis compte maintenant 93 succursales, dont environ la moitié ont un syndicat. La grève touche 24 des 26 succursales dont les travailleurs sont syndiqués au SCFP.

Les salaires en litige

Le salaire est le principal point en litige; les clauses normatives ont été réglées.

Le SCFP réclame au moins 20 $ l'heure pour ses membres. Il fait valoir que la SQDC est une société d'État, comme la Société des alcools, et non un commerce de détail comme un autre.

La SQDC, quant à elle, souligne qu'elle est parvenue à renouveler la convention collective avec l'autre organisation syndicale qui est présente dans un nombre moindre de ses succursales, à savoir la Fédération des employés de services publics, affiliée à la CSN.

«D'ailleurs, l'ensemble des conseillers de la Société, à l'exception de ceux qui travaillent dans des succursales représentées par le SCFP, bénéficie d'un taux horaire de 19,01 $/h à l'entrée, et ce, depuis le 3 juillet 2022», signale la direction.

Le salaire d'entrée prévu dans la convention collective du SCFP est de 17,12 $ l'heure.

«C'est certain que depuis le début, nous ce qu'on veut, c'est un comparable aux autres sociétés d'État. Puis si on va vérifier différentes conventions collectives cette année, bien il n'y a aucun salaire en bas de 20 $ l'heure. Alors c'est certain que c'est le gros minimum symbolique», a lancé M. Clément.

Les membres du SCFP ont cependant rejeté l'offre qu'ont acceptée les syndiqués de la fédération de la CSN, d'où la différence de salaire.