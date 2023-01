Le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, demande au gouvernement de François Legault de tenir une commission parlementaire d'urgence afin d'entendre Sophie Brochu à l'Assemblée nationale, avant son départ de la direction d'Hydro-Québec, au sujet du Plan stratégique 2022-2026 de la société d'État.

«GND» souligne que la CAQ s'était elle-même engagée à tenir une telle audience en proposant et en adoptant une motion le 24 mars 2022 mais, «malgré trois demandes de Québec solidaire, elle n'a jamais eu lieu.»



«Il y a anguille sous roche. Pourquoi refuser que Mme Brochu vienne exposer la vision contenue dans son Plan stratégique? Est-ce pour éviter de déplaire à Pierre Fitzgibbon? Tout ça manque de transparence », affirme Gabriel Nadeau-Dubois dans un communiqué acheminé aux médias.

Le porte-parole de Québec solidaire affirme qu'il réitèrera cette demande à François Legault lors de leur rencontre de lundi prochain.

«Hydro-Legault»

Québec solidaire craint que «les visées personnelles du «super ministre» Pierre Fitzgibbon aient pris le dessus sur les objectifs de transition énergétique.»

«Hydro-Québec ne doit pas devenir Hydro-Legault. La transition énergétique, ça ne peut pas se planifier derrière des portes closes, encore moins dans la tête de Pierre Fitzgibbon.» - Gabriel Nadeau-Dubois, coporte-parole de Québec solidaire

Nomination apolitique



Cette demande de Québec solidaire survient au lendemain d'une demande déposée par le Parti québécois qui souhaite que la CAQ assure une nomination apolitique en ce qui concerne le ou la future PDG d'Hydro-Québec.

Le PQ souhaite que cette nomination obtienne l'appui d'au minimum deux des partis d'opposition, et ce, au terme d'une audience accordée à chaque parti avec le candidat ou la candidate.

«C’est le minimum vu l’importance du poste et vu les changements en matière d’orientation et de gouvernance que le gouvernement veut apporter», plaidait jeudi Paul St-Pierre Plamondon via un communiqué acheminé aux médias.

Il précisait par ailleurs que l'audition avec le ou la candidate aurait pour but notamment de connaître sa visition stratégique.

«Les enjeux liés à l’hydroélectricité au Québec sont cruciaux pour l’atteinte de nos objectifs en matière de lutte aux changements climatiques et pour notre développement économique», a renchéri le député de Camille-Laurin.

Le conseil d'administration d'Hydro-Québec effectuera des recommandations au gouvernement au cours des prochains jours afin de pourvoir le poste de PDG.

Le chef du PQ a fait cette demande alors qu'il s’inquiète du choix de la direction d’Hydro-Québec, à la suite du départ de Mme Sophie Brochu.



Paul St-Pierre Plamondon veut s’assurer «de maintenir l’indépendance d’Hydro-Québec», une société d’État qu'il considère hautement stratégique au Québec. Paul St-Pierre Plamondon veut qu'Hydro-Québec conserve une saine distance vis-à-vis du politique.