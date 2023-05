Manon Brouillette a été nommée par le Conseil des ministres au poste de présidente du conseil d’administration d’Hydro-Québec.

La nouvelle présidente entrera en fonction le 2 juin 2023 pour un mandat de cinq ans.

«Face aux défis que représentent les changements climatiques et la forte croissance de la demande d’électricité propre, l’entreprise a, une fois de plus, rendez-vous avec l’histoire. C’est avec enthousiasme et fierté que je me joins aux femmes et aux hommes qui forment cette grande organisation», a souligné Mme Brouillette.

«Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Manon Brouillette. Nous sommes toutes et tous heureux qu’une femme de cette envergure succède à Jacynthe Côté, que je remercie de nouveau pour sa grande contribution au cours des quatre dernières années», a ajouté Pierre Despars, PDG par intérim.

Mme Brouillette œuvre depuis plus de 20 ans à la tête d’entreprises dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies, dont Vidéotron et Verizon. En tant que dirigeante, elle a acquis de l'expérience en transformation organisationnelle dans des contextes de croissance rapide et de perturbation des marchés, tout en faisant évoluer les modèles d’affaires et l’expérience client.

«L’expérience de Manon comme dirigeante d’entreprises de service et membre de nombreux conseils d’administration dans différents secteurs de l’économie constitue un atout majeur pour Hydro-Québec alors que s’amorce la transition énergétique du Québec», souligne la présidente sortante, Jacynthe Côté.

Elle possède également de l'expérience comme administratrice de sociétés, ayant été membre du conseil de plusieurs entreprises québécoises et internationales, dont la Banque Nationale, le Cirque du Soleil, BFA Industries, Sonder, Lightspeed, Altice France et Altice USA. Elle a notamment siégé au conseil de l’École de technologie supérieure, du Quartier de l’innovation de Montréal et du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Au cours de son parcours, elle a travaillé en faveur du développement du leadership féminin et de la santé mentale en milieu de travail.

En avril dernier, Pierre Depars a été nommé président-directeur général par intérim d’Hydro-Québec, en attendant que le successeur de Sophie Brochu soit nommé. En entrevue au bulletin Noovo Le Fil 17, Pierre Despars a affirmé qu’il songeait «sérieusement» à occuper le poste de président-directeur général d’Hydro-Québec pour les années à venir.

