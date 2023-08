Une grande partie de la Floride était en mode catastrophe, mardi, quelques heures seulement avant l'arrivée d'Idalia, qui devrait se transformer rapidement en «un ouragan majeur extrêmement dangereux» avant de frapper la côte du Golfe mercredi.

MISE À JOUR | L'ouragan Idalia touche terre en Floride en tant que tempête de catégorie 3. Suivez tous les développements ici.

Les résidents de la Floride se sont approvisionnés en sacs de sable et ont évacué les habitations dans les zones basses le long de la côte du golfe à mesure qu'Idalia s'intensifiait lundi, et les prévisionnistes ont prédit qu'elle toucherait les terres dans les prochains jours en tant qu'ouragan majeur, avec des marées de tempête potentiellement mortelles.

«Vous devriez terminer vos préparatifs pour la #TempêteTropicaleIdalia ce soir et au plus tard mardi matin», a déclaré lundi le Service météorologique national de la baie de Tampa sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Mardi matin, le message était : «TERMINEZ VOS PRÉPARATIFS ! #OuraganIdalia continue de se déplacer vers le nord !»

🗣️ WRAP UP PREPARATIONS! #HurricaneIdalia continues to move north!



Potential Impacts:

🌊8-12' storm surge further north, 4-7' Tampa Bay

🌬️ TS/H force winds depending on location

🌧️4-8" rain with locally higher amounts

🌪️ Several tornadoes possible



¡Vea gráfica en Español!#FLwx pic.twitter.com/kIZFxtqUBY — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) August 29, 2023

Pendant que l'État se préparait, Idalia frappait Cuba avec de fortes pluies, notamment dans la partie la plus à l'ouest de l'île, où la province productrice de tabac de Pinar del Rio se remet encore des dégâts causés par l'ouragan Ian il y a presque un an.

Les autorités de la province ont émis un état d'alerte, et les résidents ont été évacués vers les maisons d'amis et de proches tandis que les autorités surveillaient la rivière Cuyaguateje pour d'éventuelles inondations. Jusqu'à 10 centimètres de pluie sont tombés à Cuba dimanche, selon les stations météorologiques.

Des impacts dès mardi soir

Idalia devrait commencer à affecter la Floride avec des vents d'ouragan dès mardi soir et toucher la côte d'ici mercredi. C'est la première tempête à frapper la Floride cette saison des ouragans et un coup potentiellement important pour l'État, qui fait également face aux dégâts persistants de l'ouragan Ian de l'année dernière.

Idalia s'inscrit également dans une série de catastrophes naturelles cet été, notamment des incendies de forêt à Hawaii, au Canada et en Grèce ; la première tempête tropicale à frapper la Californie en 84 ans, et des inondations dévastatrices au Vermont.

«Nous devons juste nous préparer à ces choses, espérer le meilleur et se préparer au pire, et, vous savez, se préparer à affronter les difficultés», a déclaré Derek Hughes en attendant de charger sa voiture en sacs de sable dans un parc de la ville de Tampa.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré l'état d'urgence dans 46 comtés, une vaste zone qui s'étend sur la moitié nord de l'État, de la côte du golfe à la côte atlantique. L'État a mobilisé 1 100 membres de la Garde nationale, qui disposent de 2 400 véhicules tout-terrain et de 12 avions pour les opérations de sauvetage et de rétablissement.

Les aéroports internationaux de Tampa et de St. Pete-Clearwater ont annoncé leur fermeture mardi, et le service ferroviaire de banlieue SunRail à Orlando était suspendu.

DeSantis a averti d'un «impact majeur» sur l'État, soulignant la possibilité qu'Idalia devienne un ouragan de catégorie 3.

«La propriété, on peut reconstruire la maison de quelqu'un», a déclaré DeSantis lors d'une conférence de presse lundi. «Mais vous ne pouvez pas défaire ce qui est fait si quelqu'un reste en danger et entre en conflit avec mère Nature.»

DeSantis a déclaré que le Département des transports de la Floride renoncerait aux péages sur les autoroutes de la région de Tampa et de Big Bend à partir de 4 heures du matin mardi pour aider à alléger le fardeau des personnes sur le chemin de la tempête.

Avis d'évacuation

De grandes parties de la côte ouest de la Floride sont exposées au risque de marées de tempête et d'inondations. Des avis d'évacuation ont été émis dans 21 comtés, avec des ordres obligatoires pour certaines personnes dans huit de ces comtés. Bon nombre des avis concernaient les habitants des zones basses et côtières, ceux vivant dans des structures telles que les mobiles et les maisons préfabriquées, les véhicules récréatifs et les bateaux, ainsi que les personnes vulnérables en cas de panne de courant.

Les comtés de Pasco et de Levy, situés au nord de Tampa, ont tous deux ordonné des évacuations obligatoires pour certains résidents. Dans le comté de Levy, les responsables ont déclaré que les habitants de Cedar Key devaient quitter l'île d'ici mardi soir car les marées de tempête rendraient les ponts impraticables.

«Une fois que la marée de tempête arrivera, il se peut qu'il n'y ait pas d'aide disponible pour vous rejoindre», a déclaré le comté dans un avis public.

Le Centre national des ouragans de Miami a émis lundi un avertissement d'ouragan de Longboat Key dans la région de Sarasota jusqu'à la rivière Holocene, au-delà de la baie de Tampa.

De nombreux districts scolaires le long de la côte du golfe ont annoncé leur fermeture mardi et mercredi. Plusieurs collèges et universités ont annoncé la fermeture de leurs campus mardi, dont l'Université de Floride à Gainesville.

«Ils nous ont dit que notre bâtiment de dortoir, en particulier, est sujet aux inondations», a déclaré Erin Amiss, une étudiante à l'Eckerd College à St. Petersburg.

La base aérienne de MacDill, située sur la baie de Tampa, se prépare à évacuer plusieurs avions et a commencé une évacuation obligatoire lundi matin pour le personnel vivant dans les comtés locaux, a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué.

Grace Cruz, résidente de Tampa depuis plus de 40 ans, a rangé les meubles de patio, rempli sa voiture d'essence et chargé des sacs de sable. Elle s'inquiétait pour les dizaines de milliers de nouveaux résidents de la Floride qui n'avaient jamais connu d'ouragan auparavant, et elle avait quelques conseils pour eux.

«Si vous prévoyez de partir, commencez en avance en raison du trafic», a déclaré Cruz. «Pas de plaisanterie. C'est horrible.»

Alors que les résidents de la côte du golfe emballaient leurs voitures ou sortaient des générateurs en cas de pannes de courant, les responsables de l'État ont mis en garde contre une éventuelle contamination des carburants dans des dizaines de stations-service.

Le président Joe Biden a parlé à DeSantis lundi matin, disant au gouverneur de la Floride qu'il avait approuvé une déclaration d'urgence pour l'État, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué. DeSantis est candidat à l'investiture présidentielle républicaine en 2024.

Le sud-ouest de la Floride se remet toujours de l'ouragan Ian, qui a causé près de 150 décès l'année dernière. L'ouragan de catégorie 5 a endommagé 52 000 structures, dont près de 20 000 ont été détruites ou gravement endommagées.

À 8 h, mardi, l'ouragan Idalia se trouvait à environ 515 kilomètres au sud-sud-ouest de Tampa, avec des vents maximums soutenus de 130 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans. Idalia se déplaçait vers le nord à 22 km/h.

Le centre d'Idalia touchera très probablement une zone peu peuplée de la côte du Golfe connue sous le nom de Big Bend, avant de traverser la péninsule et d'inonder le sud de la Géorgie ainsi que les Carolines, jeudi, ont indiqué les prévisionnistes.

«À l'heure actuelle, le plus grand danger est l'onde de tempête», a prévenu Robbie Berg, spécialiste principal des ouragans au Centre national des ouragans de Miami.

«Nous nous attendons à une montée de 8 à 12 pieds au-dessus des niveaux de marée normaux dans certaines parties de la région de Big Bend en Floride.»

Idalia a frappé Cuba avec de fortes pluies, en particulier dans la partie la plus occidentale de l'île, où la province productrice de tabac de Pinar del Río se remet encore des ravages causés par l'ouragan Ian. Les résidants ont été évacués vers les maisons d’amis et de parents alors que jusqu’à dix centimètres de pluie sont tombés, ont rapporté les stations météorologiques.

Idalia est la première tempête à frapper la Floride au cours de cette saison des ouragans, mais seulement la dernière d'un été de catastrophes naturelles, marqué notamment par des incendies de forêt à Hawaï, au Canada et en Grèce, la première tempête tropicale à frapper la Californie depuis 84 ans et des inondations dévastatrices au Vermont.

Jusqu'à présent cette année, la côte est des États-Unis a été épargnée par les cyclones. Mais à l'ouest plus tôt ce mois-ci, la tempête tropicale Hilary a causé des inondations généralisées, des glissements de terrain et des fermetures de routes au Mexique, en Californie, au Nevada et dans les régions nordiques.

En collaboration avec Sarah Brumfield, Cristiana Mesquita, Mike Schneider et Lisa Baumann, AP.