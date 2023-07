Une assistante de mise en scène a accusé Gérard Depardieu d’agression sexuelle, selon France Inter. Il s’agirait d’une 14e femme accusant le comédien français de violences sexuelles.

Lors d’un témoignage publié par le média français lundi, la présumée victime allègue que le célèbre acteur aurait tenté de la violer en 2015 pendant le tournage d’un téléfilm.



Sous le couvert de l’anonymat, la femme, qui était alors âgée de 27 ans au moment des faits, dit être restée seule avec Gérard Depardieu lors d’une scène qui devait le tenir hors du champ de la caméra.

C’est à ce moment que le comédien aurait «baissé son pantalon afin de lui montrer son sexe».

«J’ai vraiment paniqué, a confié la dame. J'ai quitté la pièce comme j'ai pu, mais il m'a rattrapée dans le couloir et bloquée contre le mur. Son ventre bloquait tout donc il n'a rien pu faire, mais dès que j'ai pu avoir un peu de répit, j'ai couru et je me suis enfermée dans une autre pièce.»

Il ne s’agissait pas de la première rencontre entre Léa (nom fictif) et M. Depardieu. L’assistante de mise en scène dit avoir précédemment encaissé des remarques déplacées, des propositions sexuelles et des «mains baladeuses sur les fesses et l’entrejambe» de la part de l’acteur.

Léa aurait décidé de ne pas porter plainte à la suite de l’altercation par peur de représailles professionnelles. Mais à la suite des dénonciations provenant de 13 autres femmes, elle aurait décidé d’emboiter le pas.

Le quotidien Le Figaro rapporte que les avocats de M. Depardieu n’ont pas souhaité réagir à la suite de la publication du témoignage. L’artiste de 74 ans, qui a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles, nie toutes les accusations portées à son endroit.