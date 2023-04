Un homme de Toronto affirme avoir acheté un camion Ford F-150 2020 dans un concessionnaire l'été dernier qui s’est avéré être un véhicule volé.

«Je n'aurais jamais pensé acheter un véhicule volé chez un grand concessionnaire automobile», a confié Derek Crocker en entrevue à CTV News.

Abonnez-vous à l'infolettre de Noovo Info.

À lire également:

M. Crocker a raconté avoir acheté le camion chez un concessionnaire Mazda de la région de Toronto pour environ 60 000 $ en juin dernier.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Lorsqu'ils ont commandé des pièces en utilisant le numéro d'identification du véhicule (NIV), le pare-chocs revenait chromé au lieu de noir et la calandre chromée au lieu de noire. Les choses ne correspondaient pas», a-t-il avancé.

M. Crocker a ensuite effectué une recherche Google en utilisant son NIV et a trouvé un autre camion aux États-Unis qui avait exactement le même numéro.

«J'ai trouvé un autre camion avec ce NIV à vendre dans l'Utah, et il avait le même NIV que mon camion», a déploré M. Crocker.

Une enquête plus approfondie a révélé que le camion de l’Ontarien avait été signalé volé dans la région de Durham et que son NIV avait été modifié pour qu'il puisse être vendu innocemment chez le concessionnaire.

«Nous avons découvert que le véhicule avait été volé en juin 2022», a ajouté M. Crocker.

Une fois que le camion a été déclaré comme étant volé, il a dû être retourné à la compagnie d'assurance du propriétaire d'origine. Et M. Crocker s’est retrouvé sans camion.

Sandra Lemaitre, de Mazda Canada, a répondu qu’il s’agissait d’une situation malheureuse et que Mazda examinait le tout.

«C'est vraiment un cas malheureux. C'est vraiment une activité criminelle, et elle a fait plusieurs victimes», a-t-elle lancé.



Crédit photo: La Presse canadienne

Selon Mme Lemaitre, le concessionnaire ne savait pas du tout qu'il vendait un véhicule volé.

«Le NIV a été cloné. Ils prennent un NIV d'un véhicule légal et l'utilisent pour cacher un véhicule volé», a expliqué Mme Lemaître.

Mazda Canada a ajouté que le concessionnaire avait remboursé intégralement le coût du véhicule à M. Crocker et lui avait fourni un véhicule de location.

Le Conseil de l'industrie des véhicules automobiles de l'Ontario (CIVA), qui supervise la vente de véhicules en Ontario, a déclaré que les consommateurs ajoutent une autre couche de protection à leur véhicule, neuf ou d'occasion, s'ils l'achètent auprès d'un concessionnaire enregistré auprès du CIVA.

«S'ils achètent un véhicule volé auprès d'un concessionnaire enregistré au CIVA, ils auraient droit à une réclamation auprès de notre fonds d'indemnisation», a affirmé la PDG du CIVA, Maureen Harquail.

De son côté, M. Crocker se dit soulagé d'avoir récupéré son argent, mais il qualifie l'expérience de frustrante.

«Je voulais prévenir les gens. Ce n'est pas parce que vous achetez chez un concessionnaire que tout va toujours bien se passer», a-t-il souligné.

Mazda Canada a par ailleurs indiqué que les criminels deviennent de plus en plus sophistiqués et que l’entreprise compte examiner ses processus pour empêcher qu’une telle chose ne se reproduise.