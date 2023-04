«J'avais des projets déjà planifiés avant même le gain. Dans ma tête, je me suis dit, bon ok, pourquoi pas 10 projets de 7 millions ? Alors, c'est l'un des projets que je réalise aujourd'hui même», raconte Marcel J. Lussier.

L'homme de 78 ans était quelque peu fébrile avant d'annoncer un don historique de 7 M$ à la Fondation de Véronique Cloutier et Louis Morissette. C'est 10 % de la cagnotte de 70 M$ qu'il a touchée en ayant la combinaison chanceuse du Lotto Max en juin dernier.



M. Lussier s'est entendu avec sa famille pour soutenir cette cause, puisqu'un de ses petits-enfants est autiste. L'importante somme contribuera à la création de deux nouvelles maisons pour adultes autistes dans le Centre-du-Québec et dans les Laurentides. Chaque ressource hébergera entre 16 et 20 résidents âgés de 21 ans et plus. La première maison Véro & Louis a ouvert ses portes à 16 adultes autistes ayant besoin d'encadrement constant en mai 2021 à Varennes en Montérégie.

«Nous sommes profondément reconnaissants et touchés par cette confiance que porte M. Lussier envers la mission de la Fondation Véro & Louis, et tout aussi encouragés par le partenariat avec la Fondation François Bourgois et les parties prenantes tels que les CIUSSS des Laurentides et de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Notre rêve de pouvoir offrir des maisons Véro & Louis partout au Québec est en train de se concrétiser grâce à cette formidable solidarité», ont témoigné Véronique Cloutier, fondatrice et administratrice et Louis Morissette, fondateur et président de la Fondation Véro & Louis

«Ces bonnes nouvelles me remplissent de joie à la fois pour les familles, les parents d’enfants autistes d’âge adulte et les futurs résidents. Merci aux généreux donateurs de supporter les familles avec autant de conviction», a ajouté Guylaine Guay, marraine de la Fondation Véro & Louis



Photo: Marcel Lussier lorsqu'il a remporté son lot. Crédit photo: Loto-Québec

Bien d'autres projets

Marcel J. Lussier a bien d'autres projets en tête et dans le coeur. Passionné d'histoire et de généalogie, il organise un rassemblement de la famille Lussier qui aura lieu à l'été 2024 à Varennes, en Montérégie. Aussi, il est discussion pour la réalisation d'un film sur des personnages marquants de l'histoire du Québec.

L'heureux retraité admet avoir été très sollicité depuis son gain. Il invite les mécènes à ouvrir leur coeur (et leur portefeuille) pour soutenir de bonnes causes «C'est considérable, la quantité d'organismes qui frappent aux portes pour solliciter des dons. S'il y a d'autres gens généreux qui ont des avoirs ce ne sont pas les oeuvres qui manquent. La Fondation Véro & Louis, c'est une très belle place», a souligné M. Lussier en entrevue à Noovo Info.



Dans l'histoire du Québec



En février 1999, la Merciéroise Gisèle Faubert avait lancé une fondation à son nom après avoir gagné 20 millions à la loterie Super 7. La Fondation Gisèle Faubert inc. existe toujours. Elle s'est donné comme mandat de construire et d'administrer une maison de soins palliatifs dans la MRC du Roussillon. Les activités doivent débuter d'ici la fin de l'année 2023.