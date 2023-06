Le premier ministre François Legault désire augmenter la productivité des productions agricoles du Québec et accorde 175 millions de dollars sur cinq ans afin d’assurer l’autonomie alimentaire de la province.

M. Legault en a fait l'annonce lundi à Sainte-Sophie, accompagné par le ministre de l'Agriculture André Lamontagne qui sera responsable de distribuer cette nouvelle somme.

Ainsi, 100 millions de dollars iront dans la transformation alimentaire pour «encourager la robotisation et l’implantation de systèmes de gestion de la qualité de la production.»

Un autre 45 millions de dollars servira à développer les initiatives en productivité végétale pour augmenter la productivité des entreprises qui se spécialisent dans la culture des végétaux.

Finalement, les 30 millions restants serviront à soutenir les productions de fruits et de légumes en serre à travers la province tout en modernisant les installations existantes.

Lors de l’annonce, François Legault a expliqué que cette somme permettra d’assurer une certaine sécurité alimentaire. «Il y a une urgence de produire plus au Québec», a lancé le premier ministre évoquant notamment l’insécurité qu’a causée la crise sanitaire.

M. Legault a aussi évoqué le nationalisme économique. «S'il y a eu un bon côté à la pandémie, c'est que les Québécois plus que jamais achètent québécois. Ils font de plus en plus attention [...] Dans la majorité des cas, les prix sont compétitifs et les produits sont frais».

Le premier ministre a aussi parlé du coût environnemental à payer lorsqu'on se procure des aliments qui viennent de loin. «Plus le produit vient de loin, plus il y a de transport. Qui dit transport, dit gaz à effet de serre», a souligné M. Legault.

Le chef du gouvernement a profité de l’occasion pour annoncer que le ministère de l’Agriculture est en voie de réaliser sa mission, donnée en 2020, de doubler la production en serre d’ici 2025. «En date d’aujourd’hui, on est rendu à 85 % de la production en serre au Québec», a-t-il affirmé.

Le Québec serait-il mieux préparé à faire face à une crise majeure comme la pandémie ? «Lorsqu'on parle d'autosuffisance [...] pour les denrées de base, on fait un bon travail. Les laitues, nous sommes autonomes à 100%, les tomates avec les prochaines réalisations, nous serons au-dessus de 90%. Pour les concombres on est tout près de 90%», a soutenu M. Lamontagne. Il affirme que la chaine d'approvisionnement du Québec «est très très robuste».

«Tout le monde mangerait, mais peut-être pas de manière aussi diversifiée», a pour sa part ajouté M. Legault.