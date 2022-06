Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a prévenu que la période estivale pourrait être difficile pour le réseau de la santé et l'accès serait plus restreint pour la population.

Il rappelle toutefois que ses équipes et celles des établissements travaillent activement pour trouver des solutions afin que la population puisse avoir accès aux services de première ligne cet été, dit-on par voie de communiqué.

Des services du système de santé seront réorganisés. Cela pourrait engendrer des fermetures partielles des urgences et des l'obstétrique et de la néonatalogie. Rappelons que six urgences seront partiellement fermées cet été, sur les 117 sur l'ensemble territoire.

Du côté de Québec Solidaire (QS), on demande si le ministre Dubé opérera vraiment pendant la période estivale.

«Combien de personnes vont se buter à des portes fermées dans les urgences du Québec cet été? Est-ce que la CAQ est fière de son bilan en santé?», a déclaré le porte-parole de QS en matière de santé, Vincent Marissal, dans un communiqué.

Objectif à court terme

Les mesures avancées viseraient à limiter «le plus possible» les impacts sur la population, dans le contexte actuel. De plus, elles permettraient au personnel de santé de «vacances bien méritées».

La pénurie de main-d'oeuvre pourrait aussi affecter certains services et sera gérée localement durant la période estivale selon les établissements.

Au cours de cette période, le guichet d'accès à la première ligne continuera d'être déployé dans toutes les régions du Québec. D'ici le 1er septembre, les Québécois n'ayant pas une situation urgente sont invités à consulter leur médecin de famille ou leur pharmacien, un médecin dans une clinique sans rendez-vous, ou encore à communiquer avec Info-Santé 811.

Le MSSS a tenu à rappeler à la population de ne se présenter à l'urgence que si c'est vraiment nécessaire, ajoute-t-on.