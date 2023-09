Un avertissement de chaleur d'Environnement Canada est toujours en vigueur jeudi pour plusieurs régions du Québec.

C'est le cas notamment de Montréal et Laval ainsi que de la Beauce, le Centre-du-Québec, l'Estrie, l'Outaouais, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, la région de Québec et la Montérégie.

«La masse d'air chaud et humide persistera jusqu'à vendredi. Les valeurs combinées de température et d'humidité donneront des valeurs humidex comprises entre 35 et 40 sur plusieurs zones dans l'après-midi», précise Environnement Canada sur son site Web jeudi matin.

Rappelons qu'une chaleur intense peut avoir des effets négatifs sur plusieurs personnes dont les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes travaillant ou faisant de l'exercice à l'extérieur.

«Buvez beaucoup d’eau avant même d’avoir soif et restez dans un endroit frais», répète Environnement Canada depuis quelques jours.

Des avertissements de chaleur sont émis lorsque des conditions de température ou d'humidité très élevées risquent de présenter un risque élevé de maladies liées à la chaleur, telles qu'un coup de chaleur ou un épuisement dû à la chaleur.