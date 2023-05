Les températures sont à la hausse et le Québec pourrait bien connaître sa première canicule de l'été 2023.

Après avoir été bien présent au cours du week-end dernier, le soleil sera de la partie toute la semaine, et ce dans différentes régions du Québec, selon les plus récentes prévisions d'Environnement Canada. Non seulement le soleil sera bien présent, il fera chaud.

En effet, Environnement Canada prévoit du plein soleil jusqu'à jeudi, puis une période d'alternance soleil-nuage pour vendredi, samedi et dimanche prochain pour la grande région de Montréal. Les températures oscilleront entre 25 et 32 degrés Celsius d'ici dimanche prochain, alors que la journée la plus chaude devrait être jeudi. Les nuits demeureront toutefois plus fraîches avec des températures variant de 13 à 21 degrés Celsius.

Le scénario est sensiblement le même pour la région de Québec alors que les températures varieront d'environ 21 degrés Celsius à 33 degrés Celsius d'ici dimanche. La journée la plus chaude — 33 degrés Celsius — est aussi prévue pour jeudi. Les nuits seront aussi plus agréables, le mercure variant de 7 à 16 degrés Celsius d'ici à dimanche.

À Sherbrooke, Environnement Canada prévoit un beau début de semaine alors que la température variera de 25 à 31 degrés Celsius d'ici dimanche. Un risque de pluie — à 30 % — est toutefois possible pour cette région pour les journées de vendredi et dimanche.

Le beau temps devrait aussi être bien présent du côté de la Mauricie et du Centre-du-Québec alors que les températures oscilleront entre 24 et 31 degrés Celsius pour Trois-Rivières et entre 24 et 29 degrés Celsius pour Drummondville. Dans les deux cas, Environnement Canada prévoit un week-end sous l'alternance soleil et nuages, mais les températures devraient rester chaudes.

Plus à l'est, à Rimouski, Environnement Canada prévoit du beau temps pour amorcer la semaine avec du soleil et des températures variant de 16 à 28 degrés Celsius. La pluie pourrait toutefois s'inviter à la fête vendredi et dimanche avec un 30% de risque d'averses. Pour la nuit, les températures seront plus froides, variant de 8 à 20 degrés Celsius selon le moment de la semaine.

Finalement, le Saguenay goûtera aussi à une belle semaine de soleil avec un mercure oscillant entre 23 et 32 degrés Celsius d'ici dimanche. Environnement Canada prévoit le plein soleil sur cette région pour toute la semaine, sauf dimanche où on prévoit une alternance de soleil et de nuages, mais un mercure devant atteindre tout de même 30 degrés Celsius.

Quand peut-on dire qu'on est dans une canicule?

À ce jour, les experts ne s’entendent pas sur une définition finale, mais il est communément accepté qu’une canicule survient lorsqu’on observe trois jours consécutifs où il fait 30 degrés Celsius ou plus.

«La canicule, c’est un terme très folklorique parce qu’on n’a pas de définition claire pour catégoriser les canicules, mais on s’entend que la croyance populaire […] c’est trois journées avec des températures maximales au-dessus de 30 degrés», a déjà expliqué le météorologue chez Environnement Canada, Jean-Philipe Bégin.

Pour le moment, il n'est pas question d'avertissement de chaleur pour la semaine qui s'amorce lundi. Environnement Canada rappelle qu’il émet un avertissement de chaleur lorsque des conditions très chaudes ou humides peuvent présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.

Pas d'air climatisé? Pas de panique!

Il annonce plutôt chaud et votre domicile n'est pas climatisé? Il existe des solutions alternatives pour réduire son inconfort durant les grandes chaleurs.

Le premier conseil à retenir est de ne pas générer de la chaleur dans la pièce, donc on remet à plus tard la cuisson de la dinde au four et le grand ménage avec l'aspirateur. Il est aussi conseillé d'éteindre les ordinateurs et la télévision quand ils ne sont pas en utilisation.

À revoir : Climatisation: possible de s’en passer?

Comme le taux d’humidité de l’air contribue aussi beaucoup à l’inconfort, il est primordial de limiter tout ce qui génère de la vapeur. Il est donc recommandé par exemple d’allumer la hotte de la cuisine lorsqu’on fait bouillir de l’eau, ainsi que de réduire la durée et la température des douches.

Si votre domicile possède un perron, une bonne idée est d'y installer des plantes. La verdure peut servir d'écran devant une fenêtre ensoleillée, tandis que des plantes grimpantes sont très efficaces pour empêcher la température d’un mur de brique de monter.

D'autres trucs sont disponible via cet article d'Émilie Clavel de Noovo Info : Des trucs pour rafraîchir son appartement sans climatiseur

Chaleur et consignes de base

Lorsque la température est élevée et intense, il est important de retenir quelques règles afin de se protéger et d'éviter de devoir consulter aux urgences.

La règle numéro un lors de grandes chaleurs est évidemment de bien s'hydrater. Il est alors important de boire beaucoup d’eau tout au long de la journée, même quand on ne ressent pas la soif.

Les spécialistes en santé recommandent aussi d'éviter les boissons alcoolisées et sucrées (jus et boissons gazeuses) et celles contenant de la caféine (thé, café). Si vous n'avez pas accès à un point d'eau, comme une piscine ou des jeux d'eau, il est alors recommandé de vous rafraîchir la peau avec une serviette mouillée ou en prenant une douche ou un bain frais ou tiède chaque jour ou plus au besoin.

Advenant que la température soit vraiment très chaude, il est aussi conseillé de passer au moins deux heures par jour dans les endroits climatisés ou plus frais de votre résidence ou de fréquenter des lieux publics où l'air climatisé est disponible comme des bibliothèques publiques ou encore un centre commercial.