La saison hivernale dans le sud-ouest du Québec a été marquée jusqu'à présent par des chutes de neige et des températures supérieures à la moyenne. Mais cela est sur le point de changer.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

L'air froid de l'Arctique pénètre progressivement dans la province. De nombreux résidents du nord du Québec se sont réveillés avec des avertissements de froid extrême mardi matin.

Le refroidissement éolien dans des endroits comme l'Abitibi et le Témiscamingue se situait entre -38 et -42 mardi matin, tandis que Salluit, à l'extrême pointe nord de la province, a enregistré un refroidissement éolien de -52.



Avertissements de froid extrême en vigueur le 31 janvier 2023.

Maximum le plus froid

Montréal s'attend à son maximum le plus froid de la saison jusqu'à présent, avec un maximum diurne de -11 degrés Celsius. Le maximum projeté serait de 5° en dessous de la moyenne, et ce serait la première fois que la ville resterait dans les moins à deux chiffres jusqu'à présent cette saison hivernale.

Mardi soir, la ville devrait enregistrer sa première lecture de moins 20 degrés de la saison jusqu'à présent, avec un minimum prévu de -21 ° C.

Après un bref échauffement, mercredi et jeudi, de l'air encore plus froid s'installera pour le premier week-end de février. Un front arctique traversera jeudi, apportant des averses et ouvrant la porte au vortex polaire.



Prévisions sur sept jours pour Montréal, à compter du 31 janvier 2023.

Montréal verra non seulement son air le plus froid de la saison ce week-end, mais ses lectures les plus froides depuis des années. La température vendredi soir devrait chuter à -28 C avec un refroidissement éolien autour de -40. Le mercure devrait rester en dessous de -20 samedi et le refroidissement éolien devrait rester autour de -30.

La dernière fois que Montréal a enregistré un maximum diurne inférieur à -20 °C, c'était le 6 janvier 2018.

Heureusement, le grand froid sera de courte durée. Les températures rebondiront au-dessus du point de congélation dimanche avec environ cinq centimètres de neige.