Les ministres italiens de la Culture et du Tourisme ont promis de retrouver et de punir le touriste qui a été filmé en train de graver son nom et celui de son apparente petite amie sur le mur du Colisée à Rome, un crime qui dans le passé a entraîné de lourdes amendes.

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, à un moment où les Romains se sont déjà plaints des hordes de touristes qui inondent la Ville éternelle en nombre record cette saison.



Le graffiti, où l'on peut lire: «Ivan+Haley 23», a été gravé dans l'amphithéâtre Flavien, vieux de près de 2000 ans.

Le ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a parlé d'un geste «sérieux, indigne et signe d'une grande incivilité». Il a dit qu'il espérait que les coupables soient retrouvés «et punis selon nos lois».

Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi. pic.twitter.com/p8Jss1GWuY — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) June 26, 2023

Les cas précédents de touristes griffonnant sur le Colisée ont entraîné des amendes de plusieurs milliers de dollars.

La ministre du Tourisme, Daniela Santanche, a également déclaré qu'elle espérait que le touriste soit sanctionné «afin qu'il comprenne la gravité du geste». Appelant au respect de la culture et de l'histoire de l'Italie, elle a ajouté: «Nous ne pouvons pas permettre à ceux qui visitent notre nation de se sentir libres de se comporter de cette manière».

En 2014, un touriste russe a été condamné à une amende de 20 000 euros (28 800 $CAN) pour avoir gravé une grande lettre "K" sur un mur du Colisée, a reçu un jugement sommaire et a été condamné à quatre ans de prison avec sursis.

L'année suivante, deux touristes américains ont également été cités pour dommages aggravés après avoir gravé leur nom dans le monument.

Le lobby du tourisme italien Federturismo, soutenu par le bureau des statistiques ISTAT, a indiqué que 2023 s'annonce comme un record pour les visiteurs en Italie, dépassant même les niveaux prépandémiques qui ont atteint un sommet en 2019.