Après plus d'un an, le gros lot de La Poule aux œufs d'or a finalement été remporté lors de l'émission de dimanche. C'est Jacques Sénécal, un retraité de Terrebonne, qui a mis la main sur le montant record de 1 527 000 dollars.



Dans un communiqué transmis aux médias, Loto-Québec explique que M. Sénécal a obtenu un doublé au jeu des roulettes, ce qui lui a permis de mettre la main sur 2 000 $ au jeu boni Machine à Poule. L'ouverture des portes lui a rapporté trois œufs dès le départ, lui permettant ainsi de passer directement à l'étape suivante.

«M. Sénécal a opté pour l'œuf numéro 7, dans lequel se cachait le gros lot record de 1 525 000 $. Cette impressionnante somme est venue s'additionner au montant déjà remporté, pour un total de 1 527 000 $. Il s'agit du plus gros montant jamais remis à La Poule aux œufs d'or», précise la société d'État.

Au chapitre des projets, le gagnant aimerait louer un chalet à l'Île-du-Prince-Édouard et faire un voyage en famille.

Voyez le passage de Jacques Sénécal à La Poule aux oeufs d'or dans la vidéo tout en haut.

«Nous attendions depuis longtemps de remettre ce gros lot! C'était un beau moment d'émotion en studio », a mentionné Sébastien Benoit, coanimateur de l'émission. Sa partenaire, Julie Houle, a eu la chance d'être aux côtés du gagnant lors de la découverte de son lot : «C'est toujours un moment particulier d'ouvrir une enveloppe et de découvrir la mention "Gros lot"… mais ça l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'un montant aussi important!»



Le gros lot de La Poule aux œufs d'or n'avait pas été remporté depuis le 25 octobre 2022. Il s'élevait à 1 525 000 $, un montant record.