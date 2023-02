Un homme de l’Ontario a remporté à la loto pour la troisième fois en cinq ans.

Ce texte est une traduction de CTV News

Steven Antal, résident d’Oshawa, joue régulièrement à la loterie depuis 20 ans, et sa plus récente victoire avec The Bigger Spin Instant Game n’est pas son premier gain. Il est aussi son plus important.

«C’est mon troisième grand gain! J’ai gagné 250 000 $ en 2018 et 100 000 $ en 2018», a déclaré M. Antal après qu’il eut fait tourner la roue lors d’un récent match des Raptors de Toronto à la Scotiabank Arena.

M. Antal a pu faire tourner The Bigger Spin Wheel lorsque les Raptors ont affronté le Orlando Magic le 14 février.

«J’ai besoin que tout le monde applaudisse pour un million, mais je serai heureux avec n’importe quel résultat», a lancé M. Antal, juste avant de tourner la roue. La foule a applaudi lorsque la roue a tourné, s’arrêtant presque à 900 000 $ avant de s’immobiliser à 550 000 $.

«Je suis content avec ça», a-t-il lancé.

Il prévoit partager ses gains avec ses deux enfants et sa petite-fille, mais prévoit aussi voyager sur la côte ouest.

«La meilleure partie de cette expérience est que j’ai gagné, les Raptors ont gagné et j’ai pu vivre cette expérience incroyable avec ma famille», a-t-il conclu.