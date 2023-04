Un homme de Floride est accusé d'avoir tué et démembré un chauffeur Uber Eats, qui lui avait apporté de la nourriture à son domicile, ont déclaré les autorités mardi.

Oscar Solis Jr., âgé de 30 ans, est accusé d'avoir tué le chauffeur lors d'une livraison dans une résidence à Holiday, en Floride, a expliqué le shérif du comté de Pasco, Chris Nocco, lors d'une conférence de presse. Selon la déclaration de la police, les restes ont été retrouvés dans des sacs poubelles et une glacière.

«C'était un crime horrible», a affirmé M. Nocco aux journalistes. «C'était démoniaque. Ce qu'il a fait était démoniaque.»

Oscar Solis a été libéré d'une prison de l'Indiana en janvier après avoir purgé quatre ans pour une condamnation pour agression et cambriolage, a précisé M. Nocco. Il a emménagé dans sa maison de Floride il y a environ trois mois.

L’affaire survient alors que plusieurs fusillades aléatoires de personnes approchant des maisons d’inconnus ont eu lieu aux États-Unis, y compris un couple à Davie, en Floride, dont la voiture a été visée lorsqu’ils effectuaient une livraison. Ils n’ont pas été blessés.

Les dossiers judiciaires confirment qu’aucun avocat n'a voulu représenter Oscar Solis à la Cour. Une photo d'identité judiciaire le montre le visage couvert de tatouages, et M. Nocco a soutenu qu'il était affilié dans l'Indiana au violent gang MS-13.

Oscar Solis, qui mesure 6 pieds 4 pouces et pèse 315 livres, travaillait comme agent de sécurité dans un club de danseuses nues, toujours selon des documents judiciaires.

Du sang a été retrouvé à différents endroits de la maison et un porte-clés appartenant à la victime qui a été aussi trouvé sur le dessus du portefeuille d'Oscar Solis, sur sa commode. On indique que la voiture de la victime a été retrouvée abandonnée à une courte distance de la maison de l'accusé. On a retrouvé à l'intérieur un sac poubelle contenant des chiffons et des serviettes imbibés de sang, un sac de livraison similaire à celui de la victime.

Les enquêteurs ont également obtenu une vidéo de surveillance de la maison montrant la victime effectuant la livraison. Un peu plus tard, les images montrent deux hommes transportant des sacs poubelles à l'extérieur. L'autre homme, qui travaillait en tant que chauffeur pour Oscar Solis, n'a pas été inculpé.

La victime avait été signalée disparue par sa femme après qu'il ne soit jamais rentré chez lui après ses livraisons. Uber a indiqué aux enquêteurs que le dernier emplacement signalé de la victime était chez l'accusé.