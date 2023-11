Quelques minutes seulement après que le président John F. Kennedy ait été abattu alors que son cortège traversait le centre-ville de Dallas, la journaliste d'Associated Press Peggy Simpson s'est précipitée sur les lieux et s'est immédiatement adressée aux policiers qui avaient convergé vers le bâtiment d'où les balles d'un tireur d'élite avaient été tirées.



«J'étais en quelque sorte sous leur aisselle», raconte Mme Simpson, notant que chaque fois qu'elle parvenait à obtenir des informations de leur part, elle se précipitait vers un téléphone public pour appeler ses rédacteurs, puis «retournait vers les policiers».

Mme Simpson, aujourd'hui âgée de 84 ans, fait partie des derniers témoins vivants qui partagent leurs histoires alors que la nation commémore mercredi le 60e anniversaire de l'assassinat du 22 novembre 1963.

«Un lien tangible avec le passé va être perdu lorsque les dernières voix de cette période auront disparu», a déclaré Stephen Fagin, conservateur du Sixth Floor Museum de Dealey Plaza, qui raconte l'histoire de l'assassinat du Texas School Book Depository, où s’était posté Lee Harvey Oswald.

«Tant de voix qui étaient ici, il y a même 10 ans, pour partager leurs souvenirs - responsables de l'application des lois, journalistes, témoins oculaires - tant de ces personnes sont décédées», a-t-il déclaré.

Mme Simpson, l'ancien agent des services secrets américains Clint Hill et d'autres sont présentés dans JFK : One Day in America, une série en trois parties de National Geographic publiée ce mois-ci qui associe leurs souvenirs à des images d'archives, dont certaines ont été colorisées pour le film. La réalisatrice Ella Wright a déclaré qu'entendre ceux qui étaient là aide à raconter l'histoire « dans les coulisses « et agrémente les images d'archives.

«Nous voulions que les gens comprennent vraiment ce que cela faisait d'être là-bas et ressentent l'impact émotionnel de ces événements», a déclaré Mme Wright.

Les gens visitent toujours le Dealey Plaza, que traversait le cortège présidentiel lorsque Kennedy a été tué.

«L’assassinat a certainement défini une génération. Pour ceux qui l'ont vécu et ont atteint la majorité dans les années 1960, cela représentait un changement important dans la culture américaine.» -Stephen Fagin, conservateur du Sixth Floor Museum

Le président Joe Biden, qui était à l’université lorsque Kennedy a été tué, s’est rappelé mercredi avoir été «rivé sur l’actualité en silence» avec ses camarades.



Le jour de l'assassinat, Mme Simpson avait initialement été chargée d'assister à un dîner de collecte de fonds en faveur de Kennedy à Austin. Ayant du temps libre avant de devoir quitter Dallas, elle a été envoyée pour observer le cortège présidentiel, mais elle n'était pas près de Dealey Plaza.

Mme Simpson n'avait aucune idée que quelque chose d'extraordinaire s'était produit jusqu'à ce qu'elle arrive au bâtiment du Dallas Times Herald où se trouvait le bureau de l'AP. En descendant d’un ascenseur, elle a entendu un réceptionniste du journal dire: «Tout ce que nous savons, c’est que le président a été abattu», puis le rédacteur en chef du journal briefer le personnel.

Elle s'est précipitée vers le bureau de l'AP à temps pour regarder au-dessus de l'épaule du chef du bureau alors qu'il transmettait la nouvelle au monde, puis s'est précipitée vers le Texas School Book Depository pour retrouver plus d'informations.

Plus tard, au quartier général de la police, elle dit avoir été témoin «d’une scène sauvage, folle, chaotique et insondable». Les journalistes avaient rempli les couloirs où un officier passait avec le fusil d’Oswald en l’air. La mère et l’épouse du suspect sont arrivées et, à un moment donné, les autorités ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle les journalistes ont posé des questions à Oswald.

«J'étais avec un grand nombre d'autres journalistes, essayant juste de trouver la moindre information», a-t-elle déclaré.

Deux jours plus tard, Mme Simpson couvrait le transfert d'Oswald du quartier général de la police à la prison du comté, lorsque le propriétaire d’une discothèque, Jack Ruby, a surgi d'un groupe de journalistes et a abattu le suspect.

Alors que les policiers se débattaient avec Ruby au sol, Mme Simpson s'est précipitée vers une banque de téléphones à proximité «et a commencé à dicter tout ce qu’elle voyait aux rédacteurs de l'AP», a-t-elle déclaré. À ce moment-là, elle pensait juste à annoncer la nouvelle.

«En tant que journaliste de l'AP, vous téléphonez simplement, vous ne pouvez rien traiter à ce stade», a-t-elle déclaré.

Mme Simpson a dit qu'elle avait dû entendre le coup de feu, mais qu'elle ne s'en souvenait pas.

«Probablement Ruby était à deux ou trois pieds de moi, mais je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu sortir de la foule des journalistes», a-t-elle déclaré.

Les souvenirs de Mme Simpson sont inclus dans une collection d'histoire orale du Sixth Floor Museum qui comprend désormais environ 2500 enregistrements, selon Fagin.

Le conservateur du musée a déclaré que Mme Simpson est «un exemple formidable de quelqu'un qui était exactement là où se déroulait l'action ce week-end et qui s'est retrouvée mêlée à des événements véritablement historiques tout en faisant simplement son travail de journaliste professionnelle».

M. Fagin souligne que les histoires orales sont toujours enregistrées. La plupart des cas les plus récents concernaient des personnes qui étaient des enfants dans les années 60 et qui se souvenaient d’avoir entendu parler de l’assassinat alors qu’ils étaient à l’école.

«C'est vraiment une course contre la montre pour essayer de capturer ces souvenirs», a conclu M. Fagin.