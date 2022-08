Québec a conclu une entente de principe avec la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) pour assurer le service à l’occasion de la rentrée scolaire 2022.

Le conseil d'administration de la FTA recommandera maintenant à ses membres d'adopter l'entente de principe, qui couvre une période de six ans. Les détails de l'accord ne seront pas divulgués pour le moment, alors que les membres de la FTA auront à conclure des ententes avec leur centre de services scolaire respectif.

Plusieurs enjeux, dont l'inflation et la hausse des dépenses d'exploitation, la pénurie et la hausse des coûts touchant la main-d'œuvre et les ruptures de service ont été au coeur des négociations.

«Cette entente de principe propose des investissements significatifs, favorise une plus grande stabilité dans le secteur du transport scolaire, garantit la sécurité des élèves et répond somme toute à plusieurs attentes des transporteurs scolaires», a soutenu le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Le président-directeur général de la FTA, Luc Lafrance, a quant à lui affirmé «se réjouir que les mesures mises en place par le gouvernement permettent d'assurer une rentrée scolaire en toute sécurité pour les élèves que nous transportons quotidiennement».

Plusieurs contrats de transport scolaire étaient venus à échéance le 30 juin dernier.

Avec des informations de Guillaume Théroux, Noovo Info.