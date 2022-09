La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné mardi une enquête concernant le décès tragique d’Amélie Champagne.

Atteinte de la maladie de Lyme, la jeune femme de 22 ans s'est enlevé la vie. Amélie Champagne souffrait d’anxiété, après des années de symptômes pour lesquels elle n’a reçu un diagnostic qu’en juin dernier.

Selon son père, M. Alain Champagne, sa fille a été échappée, voire rejetée par le système de santé.

«Après des années d'errance médicale au Québec — et finalement avoir obtenu un test positif aux États-Unis en juin dernier — au fil du temps et malgré les traitements récents, la maladie avait évolué bien au-delà des nombreux symptômes physiques et avait maintenant un impact sévère au niveau cérébral. Au fil du temps, Lyme l'a essentiellement kidnappée», a fait savoir M. Champagne dans un message partagé sur sa page Linkedin.

C’est la coroner Me Julie-Kim Godin qui a été désignée par Me Descary pour présider l’enquête. L’enquête publique tentera de déterminer si le système a failli à sa tâche en santé mentale.

On désire ainsi faire la lumière «sur la cause et les circonstances du décès de Mme Champagne».

«Les audiences permettront à toute personne d’intérêt de s’exprimer concernant les circonstances de ce décès afin d’en analyser tous les facteurs contributifs, et ce, en vue de proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie humaine», précise-t-on dans un communiqué.

On ne connaît pas encore les détails de l'enquête du coroner ainsi que les dates des audiences publiques.

