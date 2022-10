Karaté Québec a annoncé qu'elle est forcée de reporter la Coupe Québec et la première Sélection pour les Jeux du Canada qui étaient prévues les 15 et 16 octobre prochains en raison d'une confusion dans l’interprétation et l’application du Code criminel qui rend actuellement les compétitions de karaté illégales.

Cette confusion «expose les organisateurs, les intervenants (arbitres, entraîneurs, personnel médical, etc.) et les athlètes se livrant à des combats concertés à des risques d’infractions punissables», expliqué l'organisation dans un communiqué.



Karaté Québec dit collaborer actuellement avec la Direction de la sécurité dans le loisir et le sport du ministère de l’Éducation du Québec afin de régler cette problématique. «On souhaite une solution optimale, dans les meilleurs délais, pour les clubs et les athlètes», explique le président de la fédération, Stéphane Rivest. L’avancement du dossier s’avère plus long que prévu considérant les récentes élections et la nomination à venir du conseil des ministres.

