Le juge de la Cour supérieure Clément Samson doit rendre ce matin, à 11h, une décision dans le dossier du projet de Tramway à Québec, selon le groupe Québec mérite mieux (QMM).

Lors des audiences qui se sont déroulées en décembre dernier, les avocates du gouvernement ont fait valoir qu’il était normal qu’un tel projet dérange et suscite de l’opposition, mais que la cour n’avait pas à se prononcer sur une décision politique.

De son côté, le groupe Québec mérite mieux, qui est représenté par Me Guy Bertrand, a soutenu que le projet est illégal parce que la Ville de Québec n'a pas consulté sa population et parce que la municipalité et le gouvernement du Québec font abstraction du rapport du Bureau d'audience publique en environnement (BAP) en amorçant ses travaux.

Les membres de QMM ont déploré l'impact du projet de tramway sur l'environnement, notamment la coupe des arbres et sur la qualité de vie des citoyens.

Le gouvernement de François Legault et de la Ville de Québec affirme que le projet de tramway est tout à fait légal et que toutes les démarches menant vers sa mise en œuvre sont faites «dans les règles de l'art».

Avec des informations de Caroline Dumont et Jennifer Gravel pour Noovo Info.