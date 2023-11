Le gouvernement Legault appelle les policiers à intervenir concernant les appels à la haine et à la violence qu'aurait proférés un imam de Montréal.

Au cours d'une manifestation en appui à la Palestine à la fin d'octobre, l'imam Adil Charkaoui, connu pour ses antécédents, aurait prié Dieu de façon non équivoque pour qu'il s'occupe des Israéliens.

«Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs», a-t-il déclaré selon une traduction obtenue par La Presse Canadienne. «Ô Dieu, assure-toi de n'en laisser aucun.»

En mêlée de presse mardi après-midi, François Legault s'en est indigné. Il est clair qu'il s'agit d'«incitation à la haine, à la violence», a-t-il commenté.

Le chef du gouvernement a déclaré qu'il se gardait bien de commander une action policière, mais du même souffle, il a suggéré que les forces de l'ordre doivent intervenir.

«Je compte sur les policiers pour faire leur travail bien, il faut qu'ils fassent leur travail. Ce n'est pas à moi de leur dire comment faire leur travail, mais inciter à la violence, ce n'est pas permis.»

M. Charkaoui a déjà été soupçonné de terrorisme par les autorités canadiennes et surveillé pendant neuf ans sans qu'aucune accusation ne soit déposée. Québec solidaire (QS) avait alors célébré sa victoire en Cour fédérale en 2009, mais cette fois, le parti a tenu à prendre ses distances.

«C'est un pyromane dans notre société», a commenté le député Haroun Bouazzi mardi matin.

«Plus largement, sur les questions de l'islamophobie, c'est quelqu'un qui met plus le feu que quoi que ce soit d'autre dans cette société. Alors, évidemment, je n'ai aucune sympathie pour ce personnage et ce qu'il dit.»

Le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay, a pour sa part soutenu que la déclaration de M. Charkaoui était «totalement inacceptable» et qu'il laissait les autorités «voir s'il y a matière à donner des suites judiciaires».

De même, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a rappelé que le Code criminel punit l'incitation publique à la haine.

«Jamais, au Québec, on ne devrait accepter qu'on puisse inciter publiquement à la haine envers d'autres personnes. Et donc je demande aux autorités de faire un suivi là-dessus, dans la mesure où l'article 319 du Code criminel me semble assez clair.»

Né au Maroc, Adil Charkaoui a été arrêté en 2003 en vertu du système de certificat de sécurité du Canada. Les autorités alléguaient alors qu'il était un terroriste et qu'il avait été formé dans un camp en Afghanistan.

Ses déplacements ont été surveillés pendant neuf ans, mais il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit.