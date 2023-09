Le gouvernement caquiste dit être surpris par la hausse de près de 50 % du nombre d'immigrants temporaires au Québec et exige du fédéral une «prise de conscience» sur la capacité d'accueil au pays.

Statistique Canada a révélé mercredi qu'il y avait près de 471 000 résidents non permanents au Québec en juillet, par rapport à 322 000 au même mois l'an dernier (+46 %): cela comprend à la fois les demandeurs d'asile (146 723) et les titulaires de permis et les membres de leur famille (324 253).

«Je suis quand même surprise de voir l'ampleur des changements», a avoué la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, en mêlée de presse mercredi, au sortir de la séance du conseil des ministres.

Celle qui mène actuellement des consultations sur la planification de l'immigration de 2024 à 2027 a dit que ces chiffres «viennent changer la donne» sur «l'état de la situation», sans annoncer toutefois de coup de barre.

Incidemment, des syndicats et des partis d'opposition lui reprochent de faire porter ses consultations uniquement sur l'immigration permanente - ce que le Québec contrôle - sans tenir compte de l'immigration temporaire dans ses calculs.

Mme Fréchette a interpellé le fédéral, qui maîtrise la plus grande partie de l'immigration temporaire. Elle a laissé entendre qu'Ottawa fait la sourde oreille à ses arguments concernant la capacité d'accueil limitée du Québec.

«C'est important que le gouvernement canadien révise ses objectifs d'immigration annuelle pour les prochaines années, son demi-million de personnes, voire plus, qu'il compte accueillir au cours des prochaines années, considérant le nombre de personnes qu'il y a déjà au pays, au Canada», a-t-elle affirmé.

«Ça mérite une réflexion et une prise de conscience», a poursuivi Mme Fréchette.

Or, elle a déploré que son homologue fédéral à l'Immigration, Marc Miller, demeure insensible aux problème de manque de logements ou aux difficultés pour le Québec de fournir des services publics aux nouveaux arrivants.

«J'en ai déjà discuté avec M. Miller et ce n'était pas un élément de sa réflexion, cette notion de capacité d'accueil. Donc pour moi, c'est problématique.»

Rappelons qu'au printemps dernier, Mme Fréchette avait présenté deux scénarios concernant l'immigration permanente: maintenir les seuils à 50 000 immigrants par année, ou les augmenter graduellement à 60 000 d'ici 2027.

Il s'agissait d'un revirement majeur pour l'équipe de François Legault, qui avait déclaré en campagne électorale que de hausser les seuils au-delà de 50 000 serait «suicidaire».

Ainsi donc, l'enjeu de l'accueil de 50 000 ou 60 000 immigrants permanents par an est bien en deçà du nombre réel de nouveaux arrivants qui se trouvent sur le territoire du Québec.

Dans sa synthèse, Statistique Canada note que le Québec a connu une croissance démographique «record», entre juillet 2022 et juillet de cette année, avec une hausse de 2,3 %, mais s'est toutefois classé à l'avant-dernier rang parmi l'ensemble des provinces.

Le nombre de résidents temporaires a connu un bond majeur de 46 % à l’échelle du pays, s’élevant à près de 2,2 millions au deuxième trimestre de 2023.