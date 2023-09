Un nouveau rapport de la firme Re/Max Canada basé sur un sondage que la firme Léger a mené il y a un mois et demi prévoit que le marché immobilier canadien sera plus calme cet automne et que les prix moyens des maisons resteront stables.

Le marché immobilier fait présentement face à des taux d'intérêt élevés et à un manque de maisons à vendre. Le sondage indique que 33 % des Canadiens intéressés à acheter ou à vendre une maison au cours des 12 prochains mois attendront de voir comment les taux d'intérêt changeront avant d'acheter.

Les taux hypothécaires ont fortement augmenté au cours de la dernière année, la Banque du Canada cherchant à ramener l'inflation à un taux de 2 %.

La prochaine annonce de la banque centrale sur son taux directeur sera faite mercredi matin.

Le sondage Léger a été réalisé en ligne auprès de 1517 Canadiens entre le 21 et le 23 juillet. Aucune marge d’erreur ne peut lui être attribuée, car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons véritablement aléatoires.