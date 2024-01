Alors que les ventes de propriétés sont en baisse dans une grande partie du Canada, les entreprises de valorisation résidentielle, ou «home staging» en anglais, sont aussi affectées.

Les services de valorisation résidentielle sont toujours appréciés par les propriétaires qui mettent leur maison en vente, selon Rachael Stafford, qui est la fondatrice de l’entreprise torontoise Order in the House.



Mais même si les propriétaires veulent toujours s’assurer d’aller chercher le prix maximum pour leur maison, Mme Stafford a constaté que certaines de leurs priorités ont changé.

«Les propriétaires louent encore parfois des meubles pour les pièces qui en ont vraiment besoin, mais je remarque qu'ils tentent souvent de faire moins de locations parce qu’ils s’inquiètent du coût initial et des factures mensuelles qui pourraient s’ajouter si leur propriété ne se vend pas rapidement», a-t-elle expliqué en entrevue avec La Presse Canadienne.

Mme Stafford donc souligné que les entreprises comme la sienne ont aussi dû s'adapter à cet environnement de taux d'intérêt élevés, qui s’est installé après plusieurs années d’effervescence sur le marché immobilier.

Pendant que les taux d'intérêt étaient bas, à la suite de la pandémie, «les agents immobiliers et les propriétaires étaient prêts à investir cet argent supplémentaire et à faire cet effort de plus, parce qu'ils savaient qu'ils obtiendraient le retour sur leur investissement», a-t-elle affirmé.

Mais maintenant, de nombreux clients se tournent plutôt vers le service de désencombrement offert par Order in the House, ou encore prennent la peine de s’occuper eux-mêmes de la mise en valeur de leur propriété.

«On a un entrepôt où on range nos accessoires de mise en valeur. C’est sûr que cela devient plus difficile de payer le loyer quand les accessoires ne sont pas utilisés», a soulevé Mme Stafford.

«Heureusement, nos services d'organisation nous aident à compenser les tendances plus lentes du marché de la mise en valeur.»

Le marché ralentit

Selon une étude de la Real Estate Staging Association, 45 % des maisons qui ont fait l’objet d’une valorisation au Canada et aux États-Unis se sont vendues à un prix supérieur au prix annoncé par le vendeur entre janvier et septembre 2023. Il s’agissait d’une baisse par rapport à la proportion de 63 % rapportée en 2021 et 2022.

L'Association canadienne de l'immeuble a rapporté plus tôt en janvier que le nombre de maisons nouvellement inscrites avait chuté de 5,1 % d'un mois à l'autre en décembre. Elle a noté que les marchés immobiliers canadiens sont restés calmes depuis les hausses de taux faites l’été dernier par la Banque du Canada.

Cailey Heaps, qui est présidente de l’agence immobilière Heaps Estrin, à Toronto, a constaté qu'avec les ventes de maisons qui ont atteint leur niveau le plus bas en 20 ans dans la région, les entreprises de mise en valeur sont «beaucoup plus disponibles qu’avant».

Selon elle, le changement le plus important dans le comportement des vendeurs est qu’ils ne maintiennent pas la valorisation de leur propriété pendant tout le processus de vente.

«Ils vont payer pour la valorisation pendant le premier mois, puis si la maison ne se vend pas, ils vont l’arrêter et miser sur les photos qui auront été prises au début», a-t-elle analysé.

Si elle croit qu’une maison pourrait prendre un certain temps avant d’être vendue, elle propose à ses clients d'investir dans une mise en valeur plus «conservatrice» qui pourra servir plus longtemps.

«Je leur suggère de faire de la valorisation au rez-de-chaussée et dans la chambre des maîtres, mais je leur dis qu’on n’est peut-être pas obligés de toucher aux chambres des enfants au sous-sol», a illustré Mme Heaps.

La technologie en renfort

Les entreprises de valorisation immobilière doivent faire preuve de créativité pour mettre en place des stratégies de mise en valeur adaptées aux périodes d'inscription plus longues, selon Katie Walker, qui est designer principale chez Katie Walker Interiors.

Le ralentissement du marché n'a pas affecté le volume d'affaires de son entreprise, «mais il a changé la façon dont les choses sont faites».

En plus de la mise en valeur traditionnelle, où le mobilier physique est loué pour être placé dans la maison, son entreprise offre l'option de la mise en valeur virtuelle.

En utilisant la technologie, les concepteurs peuvent ainsi fusionner des modèles 3D de meubles avec des photos de la maison du vendeur, en plus de retirer numériquement certains meubles réels.

Cette option devient de plus en plus populaire, a souligné Mme Walker, en particulier dans le cadre d'un processus de mise en valeur hybride, où de la valorisation physique est faite uniquement dans les pièces hautement prioritaires.

«Le ralentissement du marché fait en sorte que les maisons sont en vente plus longtemps, donc les propriétaires ne sont plus prêts à aller à l’hôtel pendant la mise en vente: ils veulent rester chez eux», a indiqué Mme Walker.

Puisque les prévisions semblent indiquer qu’il y aura un rebond dans le marché immobilier au courant de l’année, Mme Stafford espère que les services de valorisation connaîtront aussi une hausse de leurs activités.

«Les acheteurs regardent les photos et les annonces en ligne avant même d'être prêts à contacter l'agent immobilier pour prévoir une visite. Donc, si les propriétaires ne font pas en sorte que leur maison soit présentée sous son meilleur jour, ils passent à côté de quelque chose d’important.»