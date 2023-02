Pour les personnes qui prévoient des vacances de ski pour la semaine de relâche, les prévisions des prochains jours seront de la musique à leurs oreilles. De fortes chutes de neige et des températures froides sont attendues au Québec, à l'approche des congés.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Un cocktail météo provenant du Colorado devrait amener de la neige dans le sud du Québec à compter de la nuit de mercredi. D'importantes chutes de neige sont attendues jusqu'à vendredi matin. Montréal pourrait recevoir plus de 15 centimètres de neige, tandis que certaines parties du sud de l'Ontario s'attendent à de fortes pluies verglaçantes.

À lire également: Quoi faire pour la semaine de relâche 2023 à Montréal

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a émis des veilles de tempête hivernale et des bulletins météorologiques spéciaux dans tout le sud de l'Ontario pour mettre en garde contre le mélange désordonné de précipitations glacées. La pluie verglaçante et le grésil pourraient entraîner des conditions de déplacement dangereuses et des pannes de courant.

En raison de ces conditions, le sud du Québec verra sa température chuter. Les températures maximales de jour à Montréal se situeront sous la barre du zéro degré vendredi et samedi, et la température minimale de nuit vendredi soir sera d'environ 10 degrés sous la moyenne saisonnière. De la neige est attendue pour la semaine prochaine, alors que les températures se réchaufferont pour le début du mois de mars.