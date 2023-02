Le service ImpôtNet Québec de Revenu Québec sera mis en ligne le 20 février prochain permettant ainsi aux gens de transmettre leurs déclarations de revenu — produites à l'aide d'un logiciel autorisé — pour l'année 2022.

Revenu Québec est d'avis qu'ImpôtNet Québec est «la méthode la plus simple» pour s'acquitter de ses obligations et «pour profiter des crédits et des remboursements auxquels vous pourriez avoir droit».

La société d'État vous suggère par alleurs de produire le plus tôt possible votre déclaration de revenu dans la saison des impôts qui s'étendra cette année jusqu'au premier jour ouvrable suivant le 30 avril, soit le 1er mai 2023.

Revenu Québec conseille aux gens de commencer dès maintenant à rassembler tous les renseignements et tous les documents requis pour votre déclaration de revenu 2022 comme vos différents relevés, votre avis de cotisation de l'année précédente et vos pièces justificatives de frais médicaux, de frais de scolarité ou de dons de bienfaisance.

«Notez que vous n'avez pas à les joindre à la déclaration de revenus, mais que vous devez les conserver pour pouvoir nous les fournir sur demande», précise-t-on dans un communiqué de la société d'État.

Changements pour 2022

Revenu Québec rappelle qu'il y a quelques changements pour l'année d'imposition 2022 et qu'il ne faut pas oublier d'en tenir compte. Ceux-ci touchent notamment le crédit d'impôt pour soutien aux aînés, le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, le crédit d'impôt pour frais garde d'enfants ainsi que le crédit d'impôt pour achat d'une habitation.

Il est aussi important de prendre connaissance des dates importantes pour la transmission de la déclaration et le paiement d'un solde.

Les gens qui voudraient avoir accès à des renseignements concernant leur dossier fiscal et à des services en ligne pratiques (inscription au dépôt direct, mise à jour de l'adresse, mise à jour des coordonnées bancaires...etc.) peuvent le faire via le site Web sécurisé Mon dossier.

Déclaration version papier

Revenu Québec souligne par ailleurs que la période des impôts qui approche sera marquée par la modernisation de la déclaration de revenus imprimée.

En effet, le guide et les formulaires relatifs à la déclaration de revenus sont maintenant regroupés dans le nouveau cahier Déclaration de revenus - Guide et formulaires (TP-1.FG), et qui a été expédié aux personnes ayant produit leur dernière déclaration en version papier.

