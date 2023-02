Revenu Québec a annoncé lundi que la saison des impôts est officiellement amorcée, alors que le service ImpôtNet est maintenant accessible pour l’ensemble des Québécois, qui peuvent désormais transmettre électroniquement leurs déclarations de revenus.

En vue de la saison des impôts, voici quelques informations importantes à retenir.



La date limite pour faire ses impôts

Les Québécois ont jusqu’au 1er mai 2023 afin de transmettre leurs déclarations de revenus pour l’année d’imposition 2022.

Habituellement, la date limite est le 30 avril, mais puisque cette date est un dimanche cette année, le tout est repoussé au lundi suivant. Le 1er mai est également la date limite de paiement de tout solde dû «pour éviter la pénalité pour production tardive et les intérêts».

Les particuliers devant déclarer des revenus d’entreprise ont jusqu’au 15 juin pour compléter et envoyer leurs documents aux gouvernements provincial et fédéral.

REER et CELI

Une personne peut contribuer à son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pendant les 60 jours de 2023 et attribuer le montant à l’année d’imposition 2022. Le 1er mars est donc la date limite pour cotiser à ses REER.

Il faut savoir que votre espace de contribution REER est limité, alors qu’il correspond à 18% de votre salaire pour un maximum de 29 210 $.

En ce qui concerne le CELI, la cotisation maximale est de 6000$ pour cette année d’imposition et augmentera à 6500$ en 2023.

Crédit pour l’achat d’une propriété

Le crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison a doublé, passant de 750$ à 1500$.

Un propriétaire ne doit pas avoir vendu sa demeure dans les 365 jours qui ont suivi l’achat afin d’avoir droit à ce montant.

Et le télétravail?

Depuis le début de la pandémie, les personnes travaillant de la maison ont droit à un crédit d’impôt. Pour l’année d’imposition 2022, les personnes devant faire du télétravail auront encore droit à un crédit d’impôt maximum de 500$ pour l'année d’imposition 2022. Il est possible de déduire 2$ pour chaque jour travaillé à la maison.

Vous pouvez appliquer à ce crédit d’impôt si vous avez travaillé 50% ou plus de vos quarts de travail à la maison, si vous avez travaillez à la maison pendant quatre semaines consécutives ou si vous n’avez pas reçu de remboursement complet de votre employeur pour couvrir vos dépenses à domicile.

Les tranches d'imposition

Avec la hausse du coût de la vie, Québec et Ottawa ont modifié les tranches d’imposition en fonction des revenus pour l’année 2022 afin de permettre aux Québécois de recevoir un meilleur remboursement.

Selon Revenu Québec, pour les personnes avec un salaire annuel de 46 295$ ou moins, le taux d’imposition est désormais de 15%.

Les personnes ayant un revenu entre 46 295$ et 92 580$, le taux d’imposition est de 20%. En ce qui concerne les revenus se situant entre 92 580$ et 112 655$, le taux d’imposition est de 24%, tandis que les salaires de plus de 112 655$, le taux d’imposition est de 25,75%.



Crédit photo: La Presse canadienne