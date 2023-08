Les écoles publiques de Maui ont entamé le processus de réouverture et la circulation a repris sur une route principale, signe d'une certaine reprise des activités quotidiennes une semaine après que les incendies de forêt ont détruit une ville historique et tué au moins 110 personnes.

Au moins trois écoles épargnées par les flammes à Lahaina, où des quartiers entiers ont été réduits en cendres, étaient toujours évaluées après avoir subi des dommages causés par les vents, a indiqué le surintendant du ministère de l’Éducation d’Hawaï, Keith Hayashi.

«Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais dans l’ensemble, les campus et les salles de classe sont en bon état structurel, ce qui est encourageant», a déclaré M. Hayashi dans une vidéo où il a fait une mise à jour de la situation.

«Nous savons que les efforts de rétablissement en sont encore aux premiers stades et nous continuons de pleurer les nombreuses vies perdues», précise-t-il.

Ailleurs, des équipes ont nettoyé les débris et les cendres dans les écoles. Elles ont testé la qualité de l’air et de l’eau. Les étudiants déplacés peuvent recevoir des repas et des conseils. De l'aide est aussi offerte aux membres de la famille et au personnel.

L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a ouvert son premier centre de reprise après sinistre à Maui. Il s'agit d'une «première étape importante» pour aider les résidents à obtenir les informations nécessaires, a déclaré l’administratrice de FEMA, Deanne Criswell. Ils peuvent également s’y rendre pour obtenir des mises à jour sur les demandes d’aide.

Mme Criswell a dit qu’elle accompagnerait le président Joe Biden lundi lorsqu’il se rendra pour constater les dommages et «apporter de l’espoir» aux gens.

Lors d’une conférence de presse, Herman Andaya, administrateur de l’Agence de gestion des urgences de Maui, a défendu le fait de ne pas actionner les sirènes pendant l’incendie.

«Nous craignions que les gens ne deviennent mauka», a-t-il affirmé, en référence au terme hawaïen qui peut signifier vers les montagnes ou l’intérieur des terres. «Si c’était le cas, ils auraient pris feu», a-t-il souligné.

Hawaï a créé ce qu’il prétend être le plus grand système de sirènes d’alerte extérieures au monde après le tsunami de 1946 qui a tué plus de 150 personnes. Selon M. Andaya, elles sont principalement destinées à avertir des tsunamis et n’ont jamais été utilisées pour les feux de forêt. Le site web du système de sirène Maui indique pourtant qu’elles peuvent être utilisées pour des alertes en cas d’incendie.

Au-delà de la décision de ne pas utiliser de sirènes, les représentants de l’État et des collectivités locales ont été critiqués publiquement sur les pénuries d’eau disponibles pour lutter contre l’incendie et une évacuation chaotique qui a vu beaucoup de personnes piégées dans leurs véhicules sur une chaussée bloquée par les flammes.

Avec le nombre de morts augmentant, une morgue mobile avec des coroners supplémentaires a été amenée pour aider.

Le bâtiment principal qui abrite la maternelle Children of the Rainbow, dans le centre de Lahaina, a également été complètement détruit. La directrice Noelle Kamaunu a déclaré par courrier électronique mercredi qu’elle est reconnaissante d’avoir fermé l’école le matin du feu en raison de l'interruption de courant puisque tout le monde est en sécurité.

«Les enfants de la maternelle Rainbow sont dans mon cœur, ma deuxième maison», a affirmé Mme Kamaunu, qui y travaille depuis 20 ans. «C’est une perte tragique.»

La cause des feux de forêt, les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle, fait l’objet d’une enquête.

En collaboration avec Bobby Caina Calvan,AP.