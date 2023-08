Les pompiers qui luttent contre un incendie de forêt près de la capitale des Territoires du Nord-Ouest passent de la défense à l'attaque après une fin de semaine de températures plus fraîches, de vents favorables et de précipitations.

L'agent d'information sur les incendies, Mike Westwick, a déclaré que les équipes de Yellowknife s'étaient d'abord concentrées à arrêter la propagation de l'incendie ou réduire son intensité.

Mais à partir de lundi, les équipes travaillent à éteindre les flammes le long de la ligne de front du feu.

L'incendie demeure à environ 15 kilomètres de la ville de 20 000 habitants, qui a été évacuée la semaine dernière à l'exception des secouristes.

D'autres incendies sont beaucoup plus proches des communautés de Hay River et de Fort Smith, dans le sud du territoire.

Les flammes sont à environ quatre kilomètres de Fort Smith, et des températures plus chaudes et des vents défavorables devraient compliquer le travail des pompiers.

M. Westwick affirme que près de 600 pompiers sont sur le terrain, soutenus par des dizaines d'hélicoptères, d'avions-citernes et de pièces d'équipement lourd.

Pendant ce temps, davantage de soldats sont déployés à Hay River, qui est évacuée depuis plus d'une semaine.

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a annoncé dimanche après-midi le déploiement dans la ville située sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, affirmant que cela porterait à environ 400 le nombre de militaires qui aident le territoire autour de Hay River et Yellowknife.

La première ministre Caroline Cochrane dit avoir discuté avec plusieurs ministres fédéraux, dont le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Finances Chrystia Freeland, sur la façon dont le territoire a besoin d'une aide financière pour faire face aux incendies et aider les évacués.

Mme Cochrane a ajouté qu'une planification était déjà en cours au cas où l'année scolaire à venir serait perturbée, notant que l'apprentissage en ligne pourrait être utilisé.