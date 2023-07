Pour soutenir les entreprises durement touchées par les incendies de forêt qui ravagent le nord de la province depuis plus d'un mois, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi de 50 millions $ en mesures d'appui.

«Les feux qui sévissent présentement entraînent des difficultés considérables pour plusieurs entreprises, dans plusieurs communautés du Québec. Dans de pareilles circonstances, notre gouvernement répond encore présent pour offrir de l'accompagnement et du soutien à tous les entrepreneurs qui doivent composer avec cet imprévu», a affirmé Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, dans un communiqué détaillant la mesure, annoncée plus tôt mercredi après-midi dans un point de presse à La Sarre.

Exploitants forestiers, scieries, papetières, pourvoiries, entreprises touristiques et commerces de proximité, entre autres, pourront se prévaloir de cette aide d'urgence qui vise principalement à leur offrir un fonds de roulement permettant la poursuite ou la reprise de leurs activités.

Pour être admissible, l'entreprise doit avoir été dans l'impossibilité de livrer plus de 50% de ses produits ou services ou bien d'avoir subi un problème d'approvisionnement représentant 50% ou plus de ses besoins, le tout pendant au moins quatre semaines consécutives.

L'aide financière sera offerte sous forme de prêt ou de garantie de prêt pour lesquels un moratoire de remboursement sera fixé à une période de trois à douze mois. Les prestataires auront ensuite trois ans pour amortir le prêt.

De la somme, 20 millions $ seront administrés par les MRC des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, du Nord-du-Québec, de l'Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces MRC pourront offrir jusqu'à 50 000 $ par entreprise.

Les 30 millions $ restants seront gérés par Investissement Québec, qui pourra allouer jusqu'à un million de dollars à une entreprise ayant besoin de liquidités.

Les prestataires de cette aide financière devront cependant prouver que leurs déboires ont bel et bien été causés par les incendies de forêt.

«Nous sommes et resterons à l'écoute des besoins et des préoccupations des entreprises qui sont affectées par ces incendies de forêt. Notre objectif est de faire preuve d'agilité dans le soutien qu'on leur offre», a déclaré le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) s'est réjouie de l'initiative gouvernementale, qui répond à une demande qu'elle avait formulée la semaine dernière.

«Nous saluons la création de ces prêts d’urgence du gouvernement du Québec pour venir en aide aux PME affectées par les feux de forêt, ainsi que les mesures d’aide annoncées hier concernant les entreprises sylvicoles. La situation actuelle est délicate pour de nombreuses PME qui subissent des pertes financières majeures. [...] Par son action, le gouvernement démontre qu’il est proactif et qu’il se soucie des PME en région», a déclaré dans un communiqué François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

La FCEI demeure tout de même préoccupée par l'impact que pourraient avoir ces prêts sur l'endettement total des petites et moyennes entreprises touchées et qui traversent une période difficile. L'organisation rappelle que plusieurs entreprises ont été contraintes de réduire leurs activités ou de mettre des travailleurs à pied.

«Nous suivrons la situation de près et nous continuerons de sensibiliser le gouvernement du Québec pour adapter ces nouveaux programmes d’aide afin d’y ajouter un volet prêt-pardon», a précisé M. Vincent.