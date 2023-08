De fortes précipitations sont prévues mercredi sur une vaste zone de l'intérieur de la Colombie-Britannique ravagée par les incendies, qui pourrait recevoir jusqu'à 80 mm de pluie et apporter un soulagement pour les équipes de pompiers qui luttent contre les feux qui ont forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons.

Mais on lance aussi des avertissements d'inondations localisées potentielles et de «coulées de débris» dans ces forêts ravagées par le feu.

Environnement Canada a publié une veille d'orages violents mardi soir pour la région de Shuswap, l'une des zones d'incendie les plus durement touchées, et il y a eu de fortes pluies dans la région pendant la nuit. Salmon Arm a ainsi enregistré 12 mm de pluie mardi, le plus gros total sur une seule journée dans toute l'année.

Les météorologues prévoient que la pluie pourrait continuer mercredi, avec une probabilité de 70% d'averses dans l'après-midi jusqu'en début de soirée. Ce temps pluvieux devrait être accompagné d'éventuels éclairs et de rafales vers le nord pouvant atteindre 50 km/h.

Des avertissements de pluie sont entrés en vigueur pour les régions de South Peace River et du haut Fraser, et le ministère des Forêts a souligné dans un avertissement de débit élevé que les rivières devraient gonfler rapidement.

Le ministère indique que les incendies de forêt «pourraient exacerber le ruissellement localisé» et augmenter le risque de coulées de débris dans les zones brûlées, même si des inondations généralisées ne sont pas attendues.

De la pluie était également attendue mercredi à Kelowna, avec 60% de probabilités d'averses, ce qui donnerait un coup de pouce aux pompiers qui luttent contre l'incendie de McDougall Creek, près de la ville. Le gouvernement provincial a levé les restrictions de voyage vers la plupart des communautés du sud de l'intérieur, à l'exception de West Kelowna.

Le district régional de Columbia Shuswap met quant à lui en garde contre la diffusion de fausses informations en ligne. Il affirme avoir été informé de courriels et de publications sur les réseaux sociaux indiquant, à tort, que les gens n'avaient pas besoin d'un laissez-passer pour réintégrer les secteurs évacués.

Cette mise en garde survient après que des responsables fédéraux et provinciaux ont publiquement exhorté Meta à rétablir l'accès aux nouvelles canadiennes sur ses plateformes, notamment Facebook et Instagram, afin que les résidants aient un accès facile à des informations précises et à jour dans le contexte de la crise actuelle.

Le district régional de Columbia Shuswap a déclaré mardi que l'incendie de forêt de Bush Creek East avait forcé l'évacuation de 11 000 personnes et détruit des bâtiments, dont la caserne de pompiers de Scotch Creek.

Le service de protection des forêts contre le feu affirme que 120 pompiers forestiers et 105 pompiers de structures sont déployés pour lutter contre l'incendie, tandis qu'une épaisse fumée dans la région empêche toujours l'utilisation de bombardiers d'eau.