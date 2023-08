Les dernières restrictions de voyage pour la région de l'Okanagan en Colombie-Britannique ont été levées ainsi que tous les ordres d'évacuation précédents dans les limites de la ville de Kelowna, alors que les incendies de forêt s'amoindrissent après les pluies de cette semaine.

La ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré jeudi dans un communiqué que les restrictions de voyage vers West Kelowna – adjacent à l'incendie de forêt de McDougall Creek – avaient été levées à minuit.

L'interdiction visant Kelowna, Penticton, Vernon et Kamloops a été levée plus tôt cette semaine après avoir été imposée sur une grande partie de la région le 19 août, afin de garantir des logements pour les évacués et le personnel d'urgence.

Pendant ce temps, le Centre des opérations d'urgence du centre de l'Okanagan a revu à la baisse tous les ordres d'évacuation à Kelowna, ainsi que ceux de certaines maisons de West Kelowna Estates et de plus de 300 propriétés du district de Lake Country.

Cependant, les responsables affirment que les ordres d'évacuation sont toujours en vigueur dans certaines parties de West Kelowna, de la Première Nation de Westbank et de Lake Country.

Le centre des opérations d'urgence affirme que les résidants qui reviennent à la maison devraient suivre son guide complet pour un retour en toute sécurité, y compris les procédures appropriées pour les problèmes liés aux animaux de compagnie, à l'assurance et au soutien en matière de santé mentale.

En outre, les responsables préviennent que les résidants pourraient être confrontés à un certain nombre de dangers causés par l'incendie de forêt, notamment des arbres endommagés, qui peuvent être signalés à la ville de Kelowna s'ils se trouvent sur une propriété publique.

Les incendies de forêt continuent de faire rage dans d’autres régions de la Colombie-Britannique, dont l’incendie du mont Stein, près de Lytton, qui s’étend désormais sur près de 33 kilomètres carrés.

L'incendie grandissant a forcé le district régional de Thompson-Nicola à étendre son ordre d'évacuation à deux propriétés supplémentaires dans le Blue Sky Country, au nord de Lytton, jeudi après-midi.

Le district régional a pu annuler les ordres d'évacuation de 38 propriétés adjacentes à l'incendie de forêt du lac Ross Moore, au sud de Kamloops, à peu près au même moment.

Il y a actuellement environ 370 incendies de forêt actifs dans la province, dont environ 150 sont classés comme étant non maîtrisés et 14 comme étant des incendies remarquables en raison de leur visibilité et de la menace qu'ils représentent pour les zones peuplées.

À ce jour, les incendies de forêt ont ravagé près de 18 000 kilomètres carrés de terres en Colombie-Britannique, 71 pour cent des incendies étant provoqués par la foudre et 23 pour cent par des humains.