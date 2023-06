Le déficit en précipitations dans le nord-ouest du Québec, où sévissent depuis plusieurs semaines de nombreux incendies de forêt, atteint désormais plus d'un mois face aux moyennes saisonnières.

Les dernières précipitations significatives ont été enregistrées au début du mois de mai, rappelle en entrevue le météorologue d'Environnement Canada Jean-Philippe Bégin.



«Depuis le 5 mai, on n'a pas eu de précipitations significatives sur le nord et l'ouest du Québec, dit-il. À ce moment-là, on était encore en période de crue, on était content de voir poindre une période de dix jours sans précipitations.»

Le manque à gagner depuis correspond à un mois entier de précipitations, ajoute-t-il, et ce déficit pourrait croître au courant de la fin de semaine.

«À court terme, on n'attend aucune pluie, il n'y a pas d'incertitude à ce niveau-là, ajoute M. Bégin. On surveille la progression d'un front froid samedi, qui va amener une légère baisse des températures, mais aussi des risques d'orage.»

Compte tenu du caractère imprévisible de la foudre, il est possible que de nouveaux incendies se déclarent au courant de la fin de semaine, redoute-t-il.

Dans un breffage technique à l'attention des médias, jeudi avant-midi, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a indiqué combattre encore 104 incendies, dont 80 en zone intensive. Un total de 21 incendies sont considérés hors de contrôle.

«La situation météorologique qui prévaut est exceptionnelle, a souligné Katia Petit, sous-ministre associée à la sécurité civile et à la sécurité incendie au ministère de la Sécurité publique du Québec. On parle d'une sécheresse très sérieuse.»

Les autorités et services d'urgence demeureront mobilisés durant la longue fin de semaine, d'autant plus qu'aucune précipitation n'est attendue avant encore quelques jours.

La pluie attendue en début de semaine prochaine pourrait donc venir jouer un rôle majeur dans le combat mené contre les incendies de forêt.

«Selon les dernières données, les précipitations qu'on pourrait recevoir entre lundi et mercredi dans le nord-ouest du Québec, ça pourrait être les précipitations les plus significatives depuis plus d'un mois», a souligné M. Bégin.

Mauvaise qualité de l'air

Environnement Canada a diffusé tôt jeudi un bulletin spécial portant sur la qualité de l'air sur tout le nord de la province, à savoir qu'en raison des incendies de forêt, «des concentrations élevées de particules fines entraînent une mauvaise qualité de l'air», et ce, pour les prochains jours.

Un avertissement de smog est également en vigueur dans le secteur de Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue, et dans le nord-est de l'Ontario.

En Jamésie, où plusieurs incendies sévissent encore, la fumée est perceptible dans l'air. Sur la page Facebook de la SOPFEU, la porte-parole Audrey Marcoux explique que ce phénomène, appelé inversion de température, survient quand la température de l'air augmente avec l'altitude, ce qui empêche une masse d'air frais se trouvant en-dessous de rejoindre l'atmosphère.

«L'air au-dessus du nuage de fumée crée un blocage des fumées au niveau du sol. Tant que l'inversion de température sera présente, le comportement de nos feux sera relativement calme. C'est un peu comme si ceux-ci étaient privés d'oxygène», écrit la porte-parole, ajoutant que le phénomène pourrait se répéter dans les prochains jours.

«L'importance de la fumée pourrait rendre difficiles les interventions des avions-citernes et le travail sur le terrain», a pour sa part indiqué la directrice générale adjointe de la SOPFEU, Julie Coupal.

Celle-ci rappelle l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert, qui incluent les feux d'artifices, en vigueur pour toute la rive-nord de la province, et ce, malgré les festivités de la Fête nationale.

«Le respect des restrictions en vigueur est essentiel dans les prochains jours. La SOPFEU ne peut pas se permettre de détourner son attention des feux actifs. Il ne faut pas qu'il s'ajoute des feux de cause humaine supplémentaires», a-t-elle prévenu.

Avis d'évacuation à Lebel-sur-Quévillon

La municipalité de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, est à nouveau frappée d'un avis d'évacuation généralisé en raison des incendies de forêt incontrôlés qui se situent à proximité.

Dans un avis publié en milieu d'après-midi, jeudi, les autorités municipales enjoignent les quelque 500 résidants qui n'avaient pas déjà quitté la ville de se rendre à Val-d'Or.

Pour plus de détails, veuillez lire cet article sur Noovo Info.

Au tour du PQ de réclamer un programme d'aide

À l'instar du Bloc québécois, qui a réclamé mercredi la mise en place d'un programme d'aide à l'industrie forestière, les députés du Parti québécois souhaitent aussi que Québec délie les cordons de la bourse pour soutenir les travailleurs et entreprises touchés par les incendies.

Les demandes péquistes sont essentiellement les mêmes que celles du parti fédéral, à savoir le remboursement des franchises d'assurance pour la machinerie endommagée et une garantie de prêt pour le remplacement des équipements.

«Tout le monde se croise les doigts depuis plusieurs semaines pour que les feux cessent enfin. On a été pris de court cette année et ça entraînera des conséquences majeures pour l'aménagement de notre forêt, d'où la nécessité que le gouvernement compense une partie des sinistres encourus par plusieurs PME jusqu'à présent», a déclaré dans un communiqué le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

«On sait déjà que pour ceux dont la machinerie a brûlé, ce sont des dizaines de milliers de dollars en franchises d'assurance qui devront être payés et ça met en péril leur capacité à retourner en forêt. Je pense que le gouvernement doit les aider en couvrant la franchise.»

En après-midi, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, et son collègue Bill Blair, ministre de la Protection civile, tiendront un point de presse en compagnie de David L. Cohen, ambassadeur des États-Unis au Canada, pour faire le point sur la situation des incendies.