Un calme précaire à Kyiv vendredi a été rompu par des sirènes de raid aérien qui ont également retenti dans le reste de l'Ukraine malgré une déclaration de cessez-le-feu russe pour le Noël de l'Église orthodoxe que les autorités ukrainiennes ont méprisée.

Aucune explosion n'a été entendue dans la capitale ukrainienne.

Sans aucune certitude quant à la tenue ou non de la trêve, quelques heures après son début, les habitants de Kyiv se sont aventurés dans une légère couche de neige pour acheter des cadeaux, des gâteaux et des produits d'épicerie pour leurs fêtes de famille de la veille de Noël.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi à ses forces en Ukraine d'observer un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures. Les responsables de Kyiv ont qualifié cette décision de stratagème, mais n'ont pas précisé si les troupes ukrainiennes suivraient.

Moscou n'a pas non plus précisé si ses forces riposteraient si l'Ukraine continuait à se battre, mais le chef de la région de Donetsk nommé par Moscou, Denis Pushilin, a déclaré qu'elles le feraient.

La trêve déclarée par la Russie dans la guerre de près de 11 mois a commencé à midi vendredi et devait se poursuivre jusqu'à minuit samedi, heure de Moscou.

Des sirènes de raid aérien ont retenti à Kyiv environ 40 minutes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu russe, mais aucune explosion n'a été entendue. L'application Alertes en Ukraine, largement utilisée, qui comprend des informations provenant des services d'urgence, a montré des sirènes retentissantes dans tout le pays.

L'armée russe a allégué que les forces ukrainiennes continuaient de bombarder des positions malgré la trêve que Kyiv n'a jamais acceptée. Le ministère russe de la Défense a précisé que ses forces ont riposté pour réprimer les attaques, bien qu'il ne soit pas tout à fait clair d'après la déclaration si les attaques et le retour du feu ont eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a signalé de multiples attaques dans les régions orientales de Donetsk, Louhansk et Zaporizhzhia. Il n'a pas été possible de vérifier les allégations.

L'annonce de Poutine jeudi selon laquelle les troupes du Kremlin cesseraient de se battre le long de la ligne de front de plus de 1 000 kilomètres (680 milles) et ailleurs était inattendue. Cela est venu après que le chef de l'Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a proposé un cessez-le-feu pour les vacances de Noël orthodoxes de ce week-end. L'Église orthodoxe, qui utilise le calendrier julien, célèbre Noël le 7 janvier.

Mais les responsables ukrainiens et occidentaux soupçonnaient une arrière-pensée dans le geste apparent de bonne volonté de Poutine.

Ils ont décrit l'annonce comme une tentative de Poutine de s'emparer du terrain moral tout en cherchant peut-être à arracher l'initiative du champ de bataille et à priver les Ukrainiens de leur élan au milieu de leur contre-offensive des derniers mois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remis en question les intentions du Kremlin, l'accusant de planifier la pause des combats «pour continuer la guerre avec une vigueur renouvelée».

«Maintenant, ils veulent utiliser Noël comme couverture pour arrêter l'avancée de nos gars dans la (région) du Donbass (est) pendant un certain temps et rapprocher l'équipement, les munitions et les personnes mobilisées de nos positions», a déclaré Zelensky jeudi soir.

Il n'a cependant pas déclaré catégoriquement que Kyiv ignorerait la demande de Poutine.

Le président américain Joe Biden a fait écho à la méfiance de Zelensky, affirmant qu'il était «intéressant» que Poutine soit prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises à Noël et au Nouvel An.

«Je pense que (Poutine) essaie de trouver de l'oxygène», a déclaré Biden, sans donner plus de détails.