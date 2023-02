Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, visitera quelques pays européens à compter de jeudi afin de «renforcer les liens avec nos principaux partenaires internationaux et d’expliquer où en est la question de l’indépendance du Québec en 2023».

Après un passage de deux jours à Oxford, en Angleterre, le chef péquiste, accompagné du président du PQ, Jocelyn Caron, se déplacera à Édimbourg, en Écosse, du 25 au 27 février dans le but «d’entretenir nos liens avec l’Écosse, qui se bat pour devenir un État libre et indépendant».

À lire également:

M. St-Pierre Plamondon affirme qu’il profitera également de son passage en Europe pour rencontrer des figures importantes du mouvement indépendantiste catalan, en Espagne.

«Je suis convaincu que cette tournée enrichissante et productive pour le Parti québécois et pour l’image de notre cause à l’international», a lancé PSPP par voie de communiqué.

Outre l’Angleterre et l’Écosse, le chef du PQ participera à plusieurs activités médiatiques, des conférences et des rencontres diplomatiques à Bruxelles, en Belgique, et à Paris, en France. PSPP sera de retour au Québec le 4 mars.