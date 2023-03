L'inflation annuelle a ralenti de nouveau en février au Canada, enregistrant sa plus forte décélération depuis avril 2020.

Dans son dernier rapport sur l'indice des prix à la consommation publié mardi, Statistique Canada a indiqué que l'inflation avait grimpé de 5,2 % sur une base annuelle le mois dernier, enregistrant sa plus forte décélération depuis avril 2020.

Cette lecture se comparait à une inflation annuelle de 5,9 % en janvier et constituait la plus faible inflation depuis le premier mois de l'an dernier, pour lequel elle s'était établie à 5,1%.

L'économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, a qualifié le rapport de «légèrement encourageant».

«En fait, cela fait quelques mois de suite que nous avons des lectures d'inflation légèrement meilleures que prévu», a-t-il souligné.

Depuis qu'elle a culminé à 8,1 % l'été dernier, l'inflation annuelle du Canada a dégringolé dans un contexte d'atténuation des pressions mondiales et de taux d'intérêt élevés.

La Banque du Canada espère que l'inflation continuera de ralentir sans qu'il soit nécessaire d'augmenter davantage les taux d'intérêt.

À lire également :

Plus tôt ce mois-ci, la banque centrale a laissé son taux directeur inchangé à 4,5 %, marquant son premier maintien depuis qu'elle a commencé à relever les taux, en mars 2022.

La Banque du Canada se concentre fortement sur la réduction de l'inflation à sa cible de 2,0 %. Son cycle dynamique de hausse des taux au cours de la dernière année commence à ralentir l'économie en obligeant les particuliers et les entreprises à réduire leurs dépenses.

M. Porter a souligné que la Banque du Canada `poussait probablement un grand soupir de soulagement' en regardant les données sur l'inflation de février. «Cela soutient tout à fait leur décision de cesser d'augmenter les taux d'intérêt», a-t-il affirmé.

La suite de la lutte contre l'inflation «plus difficile»

Dans son rapport de mardi, Statistique Canada a attribué le ralentissement à une forte augmentation mensuelle des prix en février 2022, lorsque l'économie mondiale était considérablement touchée par l'invasion russe de l'Ukraine.



L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,2 % d'une année à l'autre en février 2023, après avoir affiché une hausse de 5,9 % en janvier. Il s'agit du plus important ralentissement de la croissance de l'IPC global depuis avril 2020. https://t.co/SPeEQIA0kT. pic.twitter.com/hrI1XPzQSP — Statistique Canada (@StatCan_fra) March 21, 2023

Cependant, M. Porter a noté que la décélération de l'inflation au cours des derniers mois avait été entraînée par un recul important des prix de l'énergie, tandis que d'autres prix restent plus rigides.

«La prochaine partie de la lutte contre l'inflation va être un peu plus difficile pour faire passer l'inflation d'environ 5 % à peut-être en dessous de 3%», a-t-il prévenu.

Les prix de l'énergie ont diminué de 0,6 % d'une année à l'autre, les prix de l'essence ayant chuté de 4,7 % par rapport à février 2022, lorsque les prix ont commencé à augmenter en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Il s'agit en outre de la première baisse annuelle des prix de l'essence depuis janvier 2021.

Pendant ce temps, les prix des produits d'épicerie continuent d'augmenter rapidement, même si l'inflation globale diminue.

À VOIR | Les épiceries ont-elles augmenté injustement leurs prix? L’avis d’experts

Les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 10,6 % en février, par rapport au même mois l'an dernier. C'est leur septième hausse mensuelle consécutive de plus de 10 %.



En excluant les aliments et l'énergie, Statistique Canada a indiqué que les prix avaient augmenté en février de 4,8 % par rapport à il y a un an, après avoir grimpé de 4,9 % d'une année à l'autre en janvier.

Dans une note à ses clients, la directrice générale des études économiques de la Banque CIBC, Karyne Charbonneau, a dit s'attendre à ce que l'inflation globale descende en dessous de 3 % d'ici le mois de mai, mais a prévenu que la vigueur continue des prix des aliments et des coûts d'intérêt hypothécaires maintiendrait probablement le rythme annuel «entre 2 % et 3 % tout au long du second semestre de l'année«.

Alors que de nombreux Canadiens continuent de lutter avec le coût de la vie, le gouvernement fédéral fait face à des pressions pour fournir plus d'aide dans son prochain budget.

Le gouvernement fédéral a annoncé que le budget, qui devrait être déposé le 28 mars, comprendra des mesures pour aider les Canadiens qui sont toujours aux prises avec le coût de la vie.