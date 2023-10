Bien que la hausse du prix des aliments ait «ralenti» en septembre, l'inflation demeure élevée, selon le dernier rapport de Statistique Canada.

L’inde des prix à la consommation (IPC) rapporte que l'inflation alimentaire s'est établie à 5,8%, une légère baisse par rapport au taux de 6,9% enregistré en août. Cette «décélération» a été principalement attribuée à la viande, aux produits laitiers, au café et au thé, selon le rapport publié le 17 octobre.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

L'inflation globale, toutes catégories confondues, s'est élevée à 3,8% en septembre, ce qui représente une croissance moins rapide que les 4% enregistrés en août.

«Le taux d'inflation de septembre est une preuve solide que la hausse exceptionnelle d'août était un cas isolé et non le début d'une nouvelle tendance», a expliqué Jules Boudreau, économiste principal chez Mackenzie Investments, lors d’un entretien avec le CTVNews.ca mardi. «Nous devrions nous attendre à ce que l'inflation reste autour de 3% au cours des prochains mois, plutôt que de suivre la tendance de quatre pour cent suggérée par les chiffres d'août.»

Le prix de l'essence a augmenté plus rapidement en septembre par rapport à août, mais en excluant cette commodité, StatCan a déclaré que l'inflation globale aurait diminué de 0,1%.

Les produits alimentaires continuent toutefois d'être coûteux, avec des hausses de prix pour certains produits en septembre.

Les aliments qui coûtent plus cher

Les légumes frais ont enregistré le taux d'inflation annuel le plus élevé parmi les produits alimentaires, selon StatCan. Les carottes, les oignons, les concombres et d'autres, ont affiché un taux d'inflation de 18,4% en septembre, une hausse de 1,9% par rapport à août.

Les huiles et graisses comestibles demeurent coûteuses pour les Canadiens, avec un taux d'inflation de 14,8% en septembre. Les coûts ont augmenté de 0,4% entre août et septembre.

Le jus de fruit a augmenté de 2,2% d'un mois à l'autre, atteignant un taux d'inflation annuel de 12,6% en septembre.

Les produits liés à la crème glacée ont connu l'une des plus fortes hausses de prix entre août et septembre. L'article a augmenté de 4,9% d'un mois à l'autre, ce qui a entraîné un taux d'inflation de 10,8% en glissement annuel en septembre.

Un autre produit dont le prix augmente est le poisson en conserve et d'autres produits de la mer. En septembre, le taux d'inflation était de 8,9%, soit une augmentation de 3,5% par rapport à août.

Certaines viandes voient également leurs prix augmenter.

Le porc, qui avait connu une forte baisse de prix en août, a augmenté de 6,1 % en septembre, atteignant un taux d'inflation de 3,7 % en glissement annuel.

Les poulets frais et surgelés ont augmenté de 3,5 % d'un mois à l'autre, atteignant un taux d'inflation annuel de 6,2%.

Les produits dont le prix a baissé

Bien que les prix des produits d'épicerie restent élevés, certains aliments ont vu leurs prix baisser en septembre.

Le jambon et le bacon ont enregistré la plus forte baisse du taux d'inflation, en reculant de 7,5%. Le produit a toutefois augmenté de 2,2% entre août et septembre.

On a constaté de fortes baisses des prix des oranges et des pommes de terre, qui ont enregistré une baisse de 5% et de 5,1% par rapport à août.

Les oranges sont restées stables à un taux d'inflation annuel de 6,1 %, tandis que les pommes de terre ont été fixées à un taux de 5,2%.

Les produits laitiers ont connu une légère baisse de prix en septembre, selon le rapport.

Le beurre a baissé de 3,8% en août, mais est resté stable à un taux d'inflation annuel de 6,3%.

Les œufs ont connu une légère baisse de 0,7 %. De septembre 2022 à septembre 2023, le taux d'inflation des œufs était de 3,1 %.

Le café, le thé, la farine et les mélanges à base de farine ont également enregistré des baisses de l'inflation d'un mois à l'autre, avec une baisse de 2,6 % et 3,1 % respectivement.